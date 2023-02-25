周嘉洛與圈中3女傳緋聞 阿媽恨抱孫：希望有生之年完成佢夢想

現年27歲的周嘉洛，2015年藝訓班入行後極速上位，先後憑《愛．回家之開心速遞》金城安及去年的《痞子殿下》兩次破紀錄成為台慶頒奬禮「最佳男配角」及「我最喜愛電視男角色」的最年輕得獎者。

周嘉洛喺無綫台慶頒獎禮兩次破紀錄。（ig@kalok_）

周嘉洛接受梁泰來訪問。

周嘉洛為開播有好收視的《新四十二章》接受商台《星光背後》專訪。節目中，自認中學時期一如「廢青安」的他，憶述因家姐為他報讀藝訓班改寫一生的經過外，亦坦承幸運一出道不久已有機會入處境劇組改善生活。先後拍過三輯《愛．回家》的周嘉洛指，對於兩年前因拍《痞子殿下》需要告別金城安，他說：「演戲是我的興趣，拍處境劇曝光率高，收入同返工時間都穩定，媽咪也不需為我擔心，每一天都開心，我很感恩很好運。但講到離開，我是想的！因為做一件事重複很久了，就變了捱，金城安最後也到了那階段，縱使我很感恩都好，待金城安做到第四第五年都會攰，真的會做到『滑啞』。我明白好多人想入處境劇，我清楚自己好幸福，所以人是犯賤，穩定久了就想變。」

周嘉洛自覺幸運，入行不久就加入《愛．回家》。（網上圖片）

七年來，周嘉洛出名工作態度好、有禮貌、零負面新聞，他坦言深受訓練班導師鄭丹瑞的格言「做人緊要過做事」影響，但對於入行以來先後與拍檔包括林凱恩、蘇韻姿及陳瀅傳緋聞，他說：「沒一個是真！都是好朋友，玩得埋有緋聞是無可避免，若我只跟男同事玩得埋，就會傳我是基。七年來沒跟圈中人交往過，但感覺曾經有，但我心態很明確，事業行先，不想發生些事影響自己，因為太多先例，感情處理得不好就會有影響。所以感情上，還是想保持距離先。」

被問及單身了多久，周嘉洛說：「我拍過三次拖，其實我入行後都有拍拖，不過是跟圈外人，是《八時入席》之後開始，到《開心速遞》完了，到今天單身了一段時間。」至於分手原因，他說：「始終圈外圈內世界不太一樣，話題也不一樣，隨着自己年紀成長，跟對方價值觀磨合有出入，變了行不下去。坦白來說，三、四年前自己很年輕，我感情方面處理得不成熟，但都是有傾有講和平分開。」

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周嘉洛坦言理想對象「講感覺」，「由我十九歲初戀開始，每次的對象都不是幻想中的理想對象，真的沒特定標準，有感覺就會有感覺。圈內有好處，事關以前圈外女友會不理解，傳緋聞都會影響我們關係，是令人感覺攰。圈內人就會容易些明白運作。」作為家中三姊弟唯一男丁，27歲的周嘉洛承認曾被母親催促組織家庭，「媽咪想湊孫，我們傾偈時，她常叫我快些正經搵返過生返個畀佢，但我不心急，我認為要到我經濟能力確保到照顧媽咪之餘，亦要確保到一定有好的成長環境才會想。生小朋友要負責任，我希望有生之年能完成她做嫲嫲的夢想。」

周嘉洛爆入行後拍過一次拖（ig@kalok_）