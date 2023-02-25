新四十二章丨59歲鄭子誠吊威也唔夠後生女敏捷　激到武指生蝦咁跳

無綫劇《新四十二章》下周踏入結局篇，昨晚（24日）的劇情講到「數理情人」邵一算（鄭子誠飾）終於發揮體內潛能，做回「公公」海大富的轉世。為開啟潛藏武功扭盡六壬的一算，其間遇著醉心研究武術的「電腦奇才」勝基（譚永浩飾），可惜其辛苦得來的武功秘笈原來是假貨，心有不甘的勝基之後帶一算殺上天台「飛越十八層」企圖逼出潛能，結果一算竟得償所願一飛衝天鶴立電橙柱，有樣學樣的勝基則嚴重跌傷送院，劇情貫徹天馬行空作風。

勝基拎出武功秘笈，佰原來係假貨，心有不甘的勝基之後帶一算殺上天台。

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其實昨晚一集只是子誠一個開始，他在下周將夥拍江嘉敏及鄺潔楹等打到飛起，更會展示空中翻騰絕技。59歲的子誠受訪時透露自《超時空男臣》後，已有多年沒有吊威也，並謂相比起同劇後生女，自己只是小兒科：「江嘉敏、糖妹同龔嘉欣佢哋吊到天花龍鳳，我只係吊上吊落，佢哋又打橫又轉圈又盛，我真係搞唔掂。」

子誠續指自己屬手腳唔協調類型，經常氣壞武指：「我冇乜武術根底，如果要打功夫，我次次都係激到啲武指生蝦咁跳，好簡單嘅動作我都冇台型出到嚟。拍動作戲亦算係挑戰我體能極限，年紀大咗個極限真係愈嚟愈低。」

盛傳將每集死一個角色的《新四十二章》，昨晚「領便當」角色為施單（衛志豪飾），劇情講述施單因為吃了天山雪蓮、臉上的白蝕Level up，不但全身皮膚變白兼一嘢白髮，功力亦大增。因受Frances（譚凱琪飾）「誤導」找螢嬌（龔嘉欣飾）報仇的他，與阿嬌大打一輪後發現受騙，遂轉移目標找回Frances報仇，其間卻誤傷章經（陳豪飾），並死於Ronald（吳子冲飾）及白衣戰隊亂槍掃射下。衛志豪今次雖然飾演反派，但由於角色性格單純、忠直有義氣兼帶點呆萌，加上每場打戲交足功課，成功吸獲一定正評，昨晚不少網民直呼不捨施單死掉：「咁快死」、「幾好武功都敵唔過子彈」、「施單好傻好可愛好慘」、「我都幾鍾意呢個反派」、「一個可憐可惡又幾可愛的壞人」。

施單（雖然係反派角色，但因為好易信人又忠心，網民其實都好鍾意佢。

龔嘉欣每次打戲網民都話正。

譚凱琪獲讚有型對於網民正評，衛志豪受訪時直言感激監製Joe賜予角色及網民支持，他說：「好多謝大家鍾意，拍呢套劇係真係辛苦嘅，最後嗰個白化造型，由頭到腳上妝要成三個幾鐘，落妝要係咁捽係咁捽，都係咁甩皮，但就係因為個造型咁突出，觀眾先有記憶點，所以好多謝監製咁有心思。今次真係打得暢快，雖然辛苦受傷在所難免，但出嚟效果好乜都值。」同場做「神槍手」的譚凱琪，則獲讚有型有款，網民更指希望她將來可多向動作戲發展。