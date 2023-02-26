前「警訊之花」馬溱禧出嫁 帶患認知障礙媽媽觀禮全程開心笑晒

前「警訊之花」馬溱禧（Heily Ma）出嫁，昨日在社交平台分享婚照，見她穿上一件白色低胸婚紗，與老公深情一吻，非常甜蜜。

Heily Ma與老公情深一吻。（ig@heilyma）

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Heily撰長文感謝家人及朋友，當然不少得老公，寫著：「婚禮終於完成喇🎉衷心多謝好多好多人♥️2022-2023初係我人生中最忙最多事情要處理嘅時期😭每日都充滿挑戰同壓力🌚幸好上天很眷顧我 ，賜我身邊都是非常疼愛我的人💕姊妹團每位都對我瞭如指掌🤣所有能替我處理的都完善安排好🥰勞心勞力的還有我兩位家姐 , 畢竟我媽的認知障礙帶來很多不能預計的狀況😭她們都為我打點好一切😭」。

Heily Ma做人妻。（ig@heilyma）

Heily指媽媽雖然有認知障礙，但全程笑逐顏開，她大讚媽媽：「當然要讚吓我媽啦🤣都算好乖㗎喇！雖然佢都未必記得婚禮嘅事情，婚禮當日見到佢好開心😍佢開心我就開心㗎喇♥️。感謝夫家們對我萬般遷就😭待我視如己出，寵愛有加，最大功勞嘅一定係我老公啦🥰任何事情都以我為先，待我無微不至，我好難湊㗎！以後辛苦你喇😆要感謝的還有出席婚禮的每一位抽空來見證我們成為彼此的世一♥️很感恩有你們參與我成長的不同階段💕雖然我很忙，但你哋每人喺我心入面都佔一席位㗎♥️Love u all」。

Heily喺《警訊》「老是常出現」。（網上圖片）