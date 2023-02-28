傳朱玲玲嫁羅康瑞令兩父子鬧翻　一家三口齊上鏡受訪親證冇不和

現年74歲的羅康瑞是「最美港姐」朱玲玲丈夫，與朱玲玲相愛14載依然甜蜜，不時被發現牽手甜蜜拍拖，令人稱羨！羅康瑞出身豪門，為鷹君集團創辦人、億萬富豪羅鷹石第四子，羅康瑞前妻為何晶潔，兩人誕下一對仔女，當年有傳羅康瑞兒子羅俊誠（Adrain）認為朱玲玲出現導致父母關係破裂，及後羅康瑞不顧兒子反對，執意迎娶朱玲玲過門，引起父子關係破裂。

74歲的羅康瑞同樣Keep得好好！（梁碧玲攝）

近日羅康瑞接受外國媒體福布斯（Forbes）訪問，與一對仔女出鏡，親身打破盛傳多年的不和傳聞。報道指，瑞安集團繼承人羅寶瑜（Stephanie）和弟弟羅俊誠（Adrain）將共同管理公司，他們受訪表示曾坐下商談了很長時間，確保雙方對未來擁有共同價值觀和方向。

羅康瑞兒子羅俊誠和太太Joyce。(ig@joycechiang)

報道中，羅康瑞罕有談及家庭狀況。羅康瑞透露，家族爭產風波令他多年未能與103歲母親羅杜莉君（羅老太）見面，更形容這是一個悲劇（It;s tragic.），並決心同樣事件不會在瑞安集團上演。

羅寶瑜。（羅君豪攝）

羅鷹石2006年逝世後，家族掀起波瀾，先是兄弟不和，繼而羅老太突然要求管理集團基金的滙豐信託剔除兩名兒子受益人身份，最終各方須對簿公堂。期間羅老太更搬離羅家山頂大宅，遷到酒店居住，十多日後，三子羅嘉瑞與五子羅鷹瑞到酒店希望與母親見面，卻被保安攔住無法內進；當晚羅老太飯聚，部份家族成員沒有現身，家族矛盾浮上水面。2019年法庭判羅老太敗訴，上訴申請亦被駁回。

羅老太羅杜莉君。（張浩維攝）

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