商台點解要對梁文禮開停職三個月　因為要同佢交代｜任噏亂評

梁文禮一事又再新進展，商台決定將梁文禮停職三個月！本來這件事其實已經告一段落，在網上再沒有太多討論，連其中一個被梁文禮私下指責的梁詠琪也表示放眼將來，不要再糾纏，誰不知商台突然來此一著，將已降溫的事件再度翻熱，實在多此一舉？



梁文禮一事發生在本月19日，當時他在公開的社交平台大讚梁詠琪台上好靚，但卻在私人帳戶作出狠批，大踩梁詠琪唱功差到似唱K等等。事隔4日，即2月23日，梁文禮再被爆大鑊，早前已故巨星張國榮離世20周年，MIRROR人氣成員Anson Lo（盧瀚霆）及姜濤獲邀翻唱哥哥名曲，梁文禮轉載相關報道後留言：「集體強姦張國榮作品」。惟2021年梁文禮曾於Instagram稱讚拉闊音樂會上姜濤魅力四射。

梁文禮狠批Gigi演唱會原post。(fb截圖)

梁文禮於2021年稱讚姜濤在拉闊音樂會上魅力四射。（IG@leungmanlai）

不過，MIRROR事件其實已經是尾水，討論梁文禮的人也開始慢慢靜下來，始終只是一件花生事，「雙面人」又有誰未曾做過？大家笑完睇完根本好快便會忘記。不過今日商台突然出聲明，指梁文禮有「發出帶有傷害性之評論」，因此要把他停職三個月，又再一次令網民討論。不過今次網民風向不同了，不再一面倒狠批梁文禮，而是覺得商台既然要罰，為甚麼早前艾粒在演唱會上公開以性取向取笑余迪偉就不用被罰？職場欺凌、性取向話題看似更嚴重。

余迪偉發文鬧爆艾粒。（余迪偉FACEBOOK）

本身梁文禮一事其實已經慢慢丟淡，商台將已降溫的事件再度翻熱，實在多此一舉，但若然是必要呢？商台今次站出來，當然不是向網民交代，就在艾粒不用被罰一事上，除非之後又走出來要艾粒停職，不過機會並不大。那麼，商台今次向梁文禮開罰單要向誰交代呢？相信明顯有一定的考慮，更有可能是商業考慮，商台認為有些單位需要安撫，明眼人也看得出是向梁文禮有「狠批」過的歌手或粉絲做交代，用停職去安撫他們的情緒，至於是哪一位就無從猜考了。



而重罸梁文禮一事，更令原本「甩身」的艾粒，現在一身蟻，不少網民認為要還梁生一個公道，必需重罸艾粒，但相信商台亦會考慮到艾粒被牽連，但都甘願兵行險著，可能真的要談棄車保帥?