吳孟達逝世兩周年　大病初癒拍《流浪地球》吊威也缺氧曾後悔接拍

2021年2月27日，資深演員吳孟達因肝癌在香港仁安醫院離世，終年70歲。轉眼間達哥已離開大家2年，電影《流浪地球》主角吳京，導演及其他演員都有發文悼念，導演郭帆曬出一張星星照片悼念達哥：「思念是最恒久的星辰，今天特別想您。」



縱橫影壇48年嘅吳孟達2021年2月27日因肝癌逝世，終年70歲。（資料圖片）

達哥生前拍下無數電影，最經典的當然是與周星馳合作的作品如《賭聖》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《喜劇之王》等等，曾獲得多屆香港電影金像獎和台灣電影金馬獎最佳男配角提名，並以《天若有情》榮獲第10屆香港電影金像獎最佳男配角。《流浪地球》是吳孟達參演的第一部科幻片。

吳京及《流浪地球》導演演員，都有發文悼念吳孟達。（微博：吳京）

其實當年拍攝《流浪地球》時，吳孟達剛剛大病初癒，但劇組需要他穿上重達70斤的衣服和裝備，令他每隔幾分鐘就要吸氧一次，後來拍一場吊威也戲份，結果吊到半空時，導演們還在討論怎麼拍攝，令達叔長時間懸空腦袋突然一片空白開始缺氧，工作人員要趕緊放他下來，讓他吸氧平復心跳。在製作特輯上，達叔表示因為過程太辛苦，曾經一度淚崩坦言有後悔接拍。而電影《流浪地球2》早前在北京舉行首映，有觀眾看到在第一集飾演的韓子昂的達哥竟然重現，導演郭帆透露︰「完全是用CG復原的，想通過這種方式緬懷和紀念一下達叔，希望他第二集還在。」而電影片尾，也有出現「謹以此片獻給吳孟達先生」的字句。