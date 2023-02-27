戀愛大戰｜41歲劉台午首擔正拍劇即爆紅　出道十年曾演宋仲基爸爸

Netflix原創韓劇《戀愛大戰》於本月10日上架後至今兩星期，憑輕鬆又浪漫的劇情深受劇迷喜歡穩登全球51個國家的十大榜單，由於開播前未有太多的宣傳，意外成為近期韓劇中的黑馬。男主角劉台午在韓國出道至今已經14年，但知名度一直不算太高，現年41歲的他終於憑劇中帥氣又純情的頂級演員「南強豪」一角，俘虜大批劇迷的心人氣大躍進，被封新一代「大叔男神」。



劉台午最近憑《戀愛大戰》人氣急升。（劇照）

劉台午在劇中有不少英文的對白，原來是為他度身訂造的！本名金治勳的劉台午於1981年在德國科隆出世，直到高中一直留在當地讀書，之後到英國深造演技，並於最著名的戲劇學校英國皇家戲劇藝術學院畢業。由於他多年來一直在外國生活，之後因此精通多國語言，其中以德文和英文最流利，亦懂得講阿拉伯文、西班牙文和俄文，不過韓文則講得非常生疏，直到2008年回韓國生活才努力學韓文惡補，現時已經能夠正常與韓國人對答，但寫方面則仍然有困難。

劉台午現年41歲，靚仔到不得了。（CJES）

劉台午出道至今已經十多年，但原來《戀愛大戰》才是他第一套擔正的電視劇。他的演藝生涯當中以電影作品居多，第一部拍的電影是2004年的美國電影《Brooklyn Bound》，之後再於2006年拍美德法合拍的電影《炸彈女的日與夜》，直到2009年才回流韓國，以電影《女演員們》正式在韓國出道，並與崔智友、高賢廷、金敏喜等女演員合作。他至今已經出演過十多部海外電影，包括美國、德國、英國、俄羅斯、泰國、越南和中國等等。當中他憑着俄羅斯電影《LETO》入圍2018年的康城影展，亦於2021年憑韓國電影《眩暈》奪得第41屆青龍電影獎的「最佳新人男演員」。

劉台午的演藝生涯當中以電影作品居多。（劇照）

有演過男男題材的電影。（劇照）

他憑着俄羅斯電影《LETO》入圍2018年的康城影展。（劇照）

劉台午於2021年憑韓國電影《眩暈》奪得第41屆青龍電影獎的「最佳新人男演員」。（網上圖片）

電視劇方面，劉台午至今只拍過七部作品，第一步參演的劇集是2019年的《阿斯達年代記》，他當時在劇中飾演宋仲基的爸爸「拉格茲」，其後他又陸續與李昇基、河智苑、李星民、南柱赫等一線演員合作《VAGABOND》、《巧克力》、《金錢遊戲》、《非常校護檔案》等等，無論是綁架犯、反派角色、還是浪漫滿分的純情男都能夠完美演繹，演什麼像什麼。

劉台午至今只拍過七部作品，第一步參演的劇集是2019年的《阿斯達年代記》，他當時在劇中飾演宋仲基的爸爸「拉格茲」。（劇照）

他在《VAGABOND》中飾演恐怖份子。（劇照）

無論是綁架犯、反派角色、還是浪漫滿分的純情男都能夠完美演繹，演什麼像什麼。（劇照）

劉台午出道以來從來沒有緋聞對象，原來是因為他早就已封盤！他於2008年時已與大11歲的韓籍藝術家Nikki S. Lee（李勝熙）結婚，他的太太過去曾在《劉QUIZ ON THE BLOCK》中透露兩人在街上遇見時一見鍾情的經歷：「這麼帥的男人，像電線桿一樣，這是哪裡掉下來的餡餅？帥哥居然和我四目交投！」之後她再回到劉台午打工的餐廳，並主動將聯絡電話給對方，最後兩人迅速墮入愛河。

劉台午於2008年時與大11歲的韓籍藝術家Nikki S. Lee（李勝熙）結婚，至今依然愛得煙靭。（《劉QUIZ ON THE BLOCK》影片截圖）

劉台午曾經在韓國經歷十多年寂寂無名的無名生活，一度想放棄演員身份，當時幸好獲得妻子的大力支持才繼續堅持下去：「我保證你三年內一定會紅！我會好好賺錢的！你就放心當演員吧！你絕對不能失去『少年感』，要是被生活所迫而太辛苦，你的臉就會變得滄桑！」兩人至今結婚18年，依然愛得煙靭，周不時都會在社交網站放閃，據悉劉台午更為了太太在腳踝上紋上「Nikki」，可見他對太太的重視程度，令人極之羨慕！。

真係好錫老婆。（《劉QUIZ ON THE BLOCK》影片截圖）

《戀愛大戰》由《謊言的謊言》金正權導演執導，《我的ID是江南美人》崔秀英編劇執筆，劇情講述討厭輸給男人的女律師「呂美蘭」（金玉彬 飾）和排斥女人的男演員「南強豪」（劉台午 飾），為了粉碎醜聞而實行戀愛契約卻假戲真做的故事，全10集已全部上架，獲不少觀眾大讚劇情輕鬆非常易入口，現時在香港Netflix十大榜打入前五名。

《戀愛大戰》現時在香港Netflix十大榜打入前五名。（劇照）

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