64歲艾威做過酒廊歌手自資出歌 為慳錢《甘草》MV借用自己屋企

追夢不限年齡，64歲的艾威是公認的實力派演員，但原來他一直都希望做歌手，最近終於圓夢推出首支個人歌曲《甘草》，由MastaMic演繹rap部份，艾威還參予作詞，並由雷深如 J.Arie負責作曲及監製。

曾為TVB效力30多年的艾威，因為心灰不被重用，2012年決心離開TVB。《甘草》歌詞亦道盡做小演員的心聲，「不聽指罵 在途上我一個爬 人漸化 賞晚霞 無非這生盡情吧」。不少網民都留言讚艾威唱得好、聲底厚，指他是「一個被演戲耽誤的歌手」。

艾威做過酒廊歌手。（艾威微博）

艾威接受《香港01》訪問，透露自資6位數圓夢出歌，但不是求點擊，而是希望尋回自己把聲，他說：「我以前做過酒廊歌手，唱咗幾十年歌都搵唔到自己把聲，因為全部唱人哋啲歌，唔知係咪我模仿力好啲，意志力又薄弱啲，一唱其他歌手嘅歌就會跟人哋唱腔，好似演戲演唔到自己character出嚟。今次覺得係成功嘅，錄歌過程搵得番自己把聲，做咗兩次，第一次出嚟唔係咁好，第二次有份填詞，就自己把聲去填，無論意思同發音上都更能搵到自己，算係成功咗。」

（youtube截圖）

《甘草》MV的主景在室內，原來這間屋正是艾威的屋企，他笑說：「係呀，為慳錢。」鏡頭由露台位置遠眺的開揚景，慢慢移到客飯廳，雖然唔算好大，梳化電視櫃俱；而飯廳用了一張高Bar枱代替傳統飯枱，上面有一杯紅酒，兩旁則放有植物及字畫，簡潔雅緻。而去年離世的伯恩山犬Sashimi亦在MV中亮相，艾威解釋：「其實首歌前年已開始搞，去年完成，但因為要拍湖南衛視《再見愛人2》，佢哋唔想我因為宣傳而透露咗婚姻狀況，所以等播完晒先出歌。」

艾威透露愛犬在拍攝兩星期後離世，問是否很掛念？他說：「唔使睇MV，日日都掛住，日日都諗起佢。唔知好定唔好，原本話切咗隻手癌細胞冇擴散，但我同Lisa（太太）出發前一周，Sashimi嘅癌細胞突然擴散至全身，搞掂所有嘢先返內地，唔係工人姐姐都唔知點算。」

艾威曾花掉百萬積蓄幫助太太Lisa醫病，2020年突然宣布結束18年婚姻，幸拍攝《再見愛人2》令夫妻心結解開，現在不用離婚，他說：「其實已經正式復合，搬番一齊住。隨住呢個騷真係好多嘢解決咗，唔止婚姻問題，其他好多嘢都有唔同睇法，仲好似幫觀眾解決埋佢哋遇到嘅問題。」

新歌道盡《甘草》心聲。

伯恩山犬Sashimi亦有在MV中出現，但拍攝後兩星期離世。（YouTube截圖）

艾威屋企嘅飯廳，以Bar枱代替飯枱。（youtube截圖）