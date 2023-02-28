亞視傳奇綠葉江圖近況曝光　86歲依然精靈近年仲有客串《叔·叔》

大家對江圖還有印象嗎？1936年出生的江圖出身粵劇世家，他也曾在佛山粵劇團演出，其後到香港做電影演員，自此展開了香港的演藝生涯。1964年開始在香港電影圈拍戲，拍過《香港屋詹下》、《金面俠》、《秋雨春心》等作品，在1971年加入麗的電視（亞視前身），在《星星月亮太陽》更擔任男主角，跟劉松仁差不多是同期。

大家記唔記得江圖？（網上圖片）

在亞視過了四至五年，江圖決定轉投無綫，拍過《民間傳奇》、《書劍恩仇錄》和《陸小鳯》等劇集，不過發展並不算太順利，1978年便重返麗的，一直拍到2010年才淡出香港娛樂圈，總共在亞視有超過35年的時間，絕對是亞視其中一位資深演員。

江圖最近在《叔·叔》有份演出。（電影截圖）

近年因為聽力有問題，江圖鮮有曝光，2010年後間中也有接拍電影，比較令人印象深的是2019年於電影《叔·叔》飾演同志超仔一角。除了演藝工作，江圖也多參與義工服務，他在接受傳媒訪問時更指自己在做藝工期間認識了契女，契女會幫他接電話，又會帶他去飲茶。最近香港演藝人協會搞春茗，余慕蓮、江圖及黎宣同獲「傑出演藝大獎」，江圖亦有到場領獎，他表示：「好鍾意做戲，將來仲可以叫我演出，我之前喺《叔·叔》戲份雖然少，但好開心，希望再有機會做戲，我未係老到行唔到，仲可以同觀眾見面。」雖然已經86歲，但他依然精神很好，相信仍有機會看到他的新演出。

江圖雖然已經86歲，但他依然精神很好。