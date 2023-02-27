《東張西望》收視奪冠　《吃貨橫掃曼谷》高海寧性感吸106萬觀眾

無綫（TVB）公布上周（20日至26日）的收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，無綫翡翠台黃金時段節目收視全線上升，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高23.7點（152萬觀眾），上周收視為23.5點（151萬觀眾），上升0.2點，再度高踞收視榜首。昨日（26日）播出的綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，請來譚詠麟擔任評審，參賽者分別以他的金曲作賽，令人聽出耳油，最高收視23.5點（151萬觀眾），上周收視為24.1點（155萬觀眾），下跌了0.6點。

《東張西望》再度高踞收視榜首。(節目截圖)

劇集方面，處境劇《愛·回家之開心速遞》最高收視23.2點（149萬觀眾），上周收視為21.5點（139萬觀眾），上升1.7點，升幅最高。《新四十二章》最高收視22.3點（144萬觀眾），上周收視為21.4點（138萬觀眾），上升0.9點。上周首播的《廉政狙擊》最高收視20.8點（134萬觀眾），比上周同時間播映的《飛狐外傳》最高收視為19.2點（124萬觀眾），上升1.6點。

（《愛·回家之開心速遞》劇照）

綜藝方面，由高海寧、彭慧中、陳星妤及林澄光主持的新節目《吃貨橫掃曼谷》，首周開播成績不俗，最高收視16.4點（106萬觀眾），比上周同時間播映的《非洲潮什麼》最高收視為13.8點（89萬觀眾），升2.6點。而由魔術師甄澤權、馮盈盈及何依婷主持的《魔法伽利略》，最高收視13點（84萬觀眾），上周收視為12.2點（79萬觀眾），升0.8點。

《吃貨橫掃曼谷》首周開播成績不俗。(節目截圖)

而清談節目《香港飯局》最高收視14.3點（92萬觀眾），上周收視為14.8點（96萬觀眾），下跌了0.5點。周六（25日）播映由甄子丹主演電影《葉問3》最高收視16.6點（107萬觀眾）。