呂良偉楊小娟兒子呂善揚近照曝光　21歲仍陪父母無錫旅行勁乖仔

66歲靚佬呂良偉共經歷過三段婚姻，前任為周海媚及鄺美雲，他與現任太太楊小娟於1998年一場飯局上認識，比他小15年的楊小娟在內地經商多年，早已是成功的企業家，有傳她助呂良偉從負資產困局中翻身，令他一躍成為身家達數十億的富豪！兩人不時曬出在家中設宴的照片，中式風格裝修氣派十足，日子過得十分舒適。



呂良偉同楊小娟住豪宅、周圍旅行，過舒適人生。（小紅書圖片）

兩人結婚至今19年仍然恩愛，更不時相約親友北上旅遊，兩公婆出雙入對，令人羨慕。兩人近日到無錫旅行，在靈山大佛前合十拍照，呂良偉和楊小娟均打扮時尚，戴上黑超，十分有型。

呂良偉到無錫旅行。（呂良偉微博）

呂良偉、楊小娟兒子呂善揚亦罕有現身，隨父母周圍遊玩。呂善揚雖然已經21歲，正值愛玩之齡，但仍然陪伴父母旅行，更配合擺出合十手勢，實在非常乖仔。呂善揚自小身形圓潤，據知他身高約172cm，體重90KG，過往一直被指老實憨厚，未得父母美貌遺傳。

呂良偉一家與甄子丹一家感情要好。（IG@mayyangxiaojuan）

不過有人認為呂善揚近來好似變靚仔了，更指他是圓潤版彭于晏：「減完肥估計也能有彭于晏的效果」，更指他與媽媽好似樣。實際上，呂善揚13歲就到英國劍橋留學，獨立自理能力強，識洗衫煮飯，更獲讚細心體貼、幾受女仔歡迎，相信有朝一日成功減肥後異性緣應該更旺！

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