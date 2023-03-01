愛回家賈明昇靠「捱打」贏得美人歸 與有米主播吳紫韻疑公開戀情
撰文：袁汎煌
出版：更新：
TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）近日與在《愛·回家之開心速遞》中飾演賈明昇一角的緋聞男友鄒兆霆一同現身TVB娛樂主播王鎮泉（Jeoffrey）的婚禮。除了有目撃者指二人關係親密之外，鄒兆霆更高調在IG上載與吳紫韻的合照，疑似公開戀情。
提起吳紫韻，她曾被指暗撻已婚《東張西望》前主持潘梓鋒，更因潘梓峰在吳紫韻的寓所中，涉嫌打傷鄒兆霆，鄒兆霆左眼眉及左耳有3處撕裂，共縫10針，事件引起外界關注。潘梓峰因傷人罪而被捕，後來法庭控方考慮案件性質及鄒姓事主已傷癒，申請撤控。最終被告潘梓峰准以自簽1,000元及守行為36個月，而潘梓峰就因事件被開除並離開TVB。事隔一年多，鄒兆霆似乎靠「捱打」成功取得美人歸，與吳紫韻愛得甜蜜。
翻查二人IG，二人在1月都曾Post出去新加坡的照片，去年12月又同時Post出身在日本大阪的照片，無論時間和地點都非常吻合。去年，吳紫韻更成功靠投資名錶、手袋賺到不少額外收入，更以樓換樓買入位於大埔，近兩千萬的過千呎新居成功做業主，絕對是圈中隱世小富婆。
點撃下圖睇二人愛的痕跡：
+40