愛回家賈明昇靠「捱打」贏得美人歸　與有米主播吳紫韻疑公開戀情

TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）近日與在《愛·回家之開心速遞》中飾演賈明昇一角的緋聞男友鄒兆霆一同現身TVB娛樂主播王鎮泉（Jeoffrey）的婚禮。除了有目撃者指二人關係親密之外，鄒兆霆更高調在IG上載與吳紫韻的合照，疑似公開戀情。



二人同場出席好友王鎮泉婚禮。（IG截圖）

提起吳紫韻，她曾被指暗撻已婚《東張西望》前主持潘梓鋒，更因潘梓峰在吳紫韻的寓所中，涉嫌打傷鄒兆霆，鄒兆霆左眼眉及左耳有3處撕裂，共縫10針，事件引起外界關注。潘梓峰因傷人罪而被捕，後來法庭控方考慮案件性質及鄒姓事主已傷癒，申請撤控。最終被告潘梓峰准以自簽1,000元及守行為36個月，而潘梓峰就因事件被開除並離開TVB。事隔一年多，鄒兆霆似乎靠「捱打」成功取得美人歸，與吳紫韻愛得甜蜜。

潘梓鋒承認曾與《3日2夜》女主持吳紫韻於2019至2021年間為情侶關係，後因感情轉差而分手。（IG/@bryanpun）

潘梓鋒目前在新城電台做主持。（IG/@bryanpun）

兩位在「爭女」事件前曾同場打拳。（IG/@bryanpun）

當時仲好似關係唔錯。（IG/@bryanpun）

翻查二人IG，二人在1月都曾Post出去新加坡的照片，去年12月又同時Post出身在日本大阪的照片，無論時間和地點都非常吻合。去年，吳紫韻更成功靠投資名錶、手袋賺到不少額外收入，更以樓換樓買入位於大埔，近兩千萬的過千呎新居成功做業主，絕對是圈中隱世小富婆。

點撃下圖睇二人愛的痕跡：