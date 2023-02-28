75歲秦煌曾因過重頻頻入院　成功激減30KG相約楊盼盼飲茶精神飽滿

現年75歲的秦煌在2020年11月出席TVB劇集《踩過界II》宣傳活動時，在電視城門口失足跌倒，導致右邊膊頭位骨裂，並要進行手術。雖然秦煌在休息了數月後，曾一度復工拍劇，但相比起以往就大幅減產，鮮少公開露面。日前楊盼盼在IG曬出一張合照，並寫道：「與秦煌飲茶嚟個小聚會。」相中所見，身穿黑色褸的秦煌，頭戴Cap帽，打扮低調，雖然可見兩鬢斑白，但仍精神飽滿，對着鏡頭展露笑顏，心情大靚！



秦煌同楊盼盼相約飲茶。（IG@yangpanpan）

從影數十年的秦煌，在熒幕上憑肥胖可愛的形象深入民心，不過隨着年紀增長，他的脂肪影響神經線，導致他出現腰骨痛問題，其後他聽取醫生建議，減少攝取澱粉質，3個月內成功減磅，腰圍瘦了7吋，但卻因體力不支跌倒。2021年3月，秦煌復工拍攝TVB劇集《青春不要臉》，但出入都要用拐杖輔助，同年5月他又被影到於廣華醫院急症室現身，報道指當時的他雙腳浮腫，連波鞋也穿不入，身體狀況令人擔憂。

秦煌在2020年11月出席TVB劇集《踩過界II》宣傳活動時，在電視城門口失足跌倒，要由保安員扶上輪椅。（資料圖片）

去年秦煌曾亮相由鄭丹瑞（旦哥）主持的YouTube節目《健康旦》。（YouTube影片截圖）

去年秦煌曾亮相由鄭丹瑞（旦哥）主持的YouTube節目《健康旦》，他在節目中透露了自己的身體狀況，曾重達280磅的他指因上半身肥胖，令膝關節承受太大壓力，所以他聽從醫生建議，每日步行大約一千幾二千步，再加上飲食上注意少油、少鹽、少糖，多吃蔬菜和水果，多喝水，成功減了超過30KG：「我就因為過重先至入醫院，因為啲肥膏呢就遮住咗背脊嗰條神經線，所以條腰骨就唔郁到，但係後尾減下減下好快就冇事，行得慢呀，各樣嘢呀，而家慢慢要做返啲運動。」今次露面見他精神奕奕，相信健康狀況都良好！

秦煌成功減了超過30KG！（YouTube影片截圖）

秦煌試做健身機時十分靈活。（YouTube影片截圖）