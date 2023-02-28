模特兒追星21年終在米蘭時裝周與蔡依林同場　被偶像一句話整喊

「米蘭時裝周」近日盛大舉行，雲集世界各地的時尚代表、當紅藝人，自稱是蔡依林（Jolin）「骨灰級鐵粉」的台灣模特兒兼時尚KOL莫莉（Molly Chiang）亦有到場，最開心的是她巧遇Jolin時，對方認得出她，主動打招呼及暖心鼓勵。追隨偶像21年來，兩人共合照過4次，而一直渴望要讓偶像看見自己的莫莉，夢想成真即激動爆喊，並撰長文分享自身追星經歷，鼓勵其他人千萬不要放棄追夢！



2023秋冬日前舉行，米蘭時裝周世界各地明星都有現身，當中就包括台灣天后蔡依林（Jolin）！模特兒兼時尚KOL莫莉（Molly Chiang）在活動上與偶像Jolin相遇，沒想到對方竟然認出自己，主動叫她名字，讓莫莉激動得當場爆喊，事後還撰長文跟網友分享：「你們陪我見證了我人生歷史性的一刻！！！」

莫莉自言眾所周知她是蔡依林骨灰級鐵粉，詳細列舉4次跟偶像合照的夢幻回憶，她說：「第一次跟蔡依林合照是在我10歲（！）、第二次是在《大學生了沒》節目，當時蔡依林來宣傳《大藝術家》這張專輯、第三次合照是我人生剛開始跑時裝週第二次在巴黎秀場外、第四次合照是在Vogue Fashion Night Out 活動現場。」不過，在米蘭時裝周上的一張合照，才是她夢寐以求多年的，莫莉表示：「真的是我等了21年的一刻！從以前愛上蔡依林開始，我就告訴自己，總有一天我要努力到讓蔡依林能夠看見我，有一天我要成為自己心中理想的那個模樣跟蔡依林見面，這一天在昨天實現了！」

莫莉在時尚界獨當一面，努力活成自己心目中的理想模樣，終於被偶像Jolin認出。（Instagram：molly_chiang）

請按下圖睇莫莉與Jolin 21年來的4張歷史合照：

她說Jolin一見到自己就大喊「莫莉！」讓她超激動，還表示知道莫莉從小就是自己的粉絲，跟她說：「妳很棒！」Jolin又提到早前收到了她送的聯名包，讓莫莉難以置信。她直言：「我原本每次看到Jolin都已經夠激動夠想哭了，昨天聽到姐跟我說這些話，我真的是一秒原地要把事情鬧大，一秒差點噴淚哭出來，但忍住了因為合照還是要漂亮吧！！！」她忍到上車時看著照片跟影片，不禁再哭一遍，覺得自己一直以來所努力的一切都更值得了，實在是難以言喻的感動。

莫莉把這些勵志經歷打出來，除了想表達對Jolin的謝意，更希望藉此鼓勵自己的支持者。她說：「套一句姐說的話，在任何時刻，都要選擇相信你自己！！！有夢最美！！！！不要放棄自己任何瘋狂的夢想或目標！」而在文末，她再次向Jolin表白說：「我永遠愛你！！！！」