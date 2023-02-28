林襄節目躺床上「任人魚肉」發出慘叫　內衣被解開仍保持專業微笑

現年25歲的台灣啦啦隊女神林襄，憑藉童顏臉蛋及火辣身材，成為娛樂圈的寵兒，令她的一舉一動都受到不少網民關注。近日她就孖住綜藝大哥沈玉琳拍節目《威廉沈歡樂送》，當中見到林襄躺在床上被「任人魚肉」摸勻全身充滿話題度！

林襄憑藉童顏臉蛋及火辣身材受到不少關注。（IG@95_mizuki）

林襄不少在IG派福利。（IG@95_mizuki）

原來在節目的最新一集中，沈玉琳為了令林襄與機會舒緩身體上的不適應，所以就帶她到整復所體驗整骨療程。當中見到一位猛男靚仔醫師Morgan為林襄做形態分析兼身體檢查，靚仔醫師了解到林襄身體各種問題後，就開始做相關的治療，林襄分別會以站着、坐着及躺着的姿勢去整骨。

林襄體驗整骨療程。（節目截圖）

醫師表示林襄有長短腳的情況出現。（節目截圖）

因此就幫林襄解決問題。（節目截圖）

不過過程相當疼痛，令林襄慘叫。（節目截圖）

林襄表情痛苦。（節目截圖）

影片中林襄穿着瑜伽服示人，姣好的身材線條一覽無遺，隨後因為接受治療令身體需要擺出不同姿勢，見到她的身體不斷被扭曲，因此有不少養眼畫面。之後靚仔醫師為了令林襄的血液循環變得更加好，提出拔罐的建議，而林襄就乖乖躺在床上接受治療，為了令她的背部露出，靚仔醫師居然親自把她的衣服掀起，更把內衣扣解開，令主持人沈玉琳佩服表示：「我拜你為師！師傅請收我為徒。」而林襄就流露出無奈的表情，但就非常專業仍然保持笑容面對鏡頭。

隨後林襄接受拔罐。（節目截圖）

靚仔醫師親自解開她的內衣扣。（節目截圖）

另一主持人沈玉琳感到震驚。（節目截圖）

表示希望醫師收她為徒。（節目截圖）

途中，林襄接受治療時因痛苦而不斷發出慘叫聲，不少網民都想入非非，但是主持人沈玉琳就相當淡定，反而是嫌棄對方的叫聲相當似男人，令節目充滿笑聲。影片出街後不少網民紛紛認為林襄不但專業而且配合度高，令節目還充滿綜藝效果，再加上林襄在節目中曬出美好身段身材，令到網民有讚冇彈。

林襄因痛苦而不斷發出慘叫聲。（節目截圖）

睇落真係好痛苦！（節目截圖）