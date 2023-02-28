三八婦女節｜Gin Lee成歌后前歷盡艱辛　曾被前輩勸退香港娛樂圈

今時今日，女性都擁有多重身份，事業家庭兩兼顧，在任何崗位、任何角色上都同樣百分百投入！這種精神正是人氣歌手李幸倪（Gin Lee）和符曉薇（Leanne Fu）堅持的信念。趁着一年一度的國際婦女節，Gin Lee及Leanne Fu 二人近日在社交平台一同分享了她們的奮鬥故事。



Gin Lee風雨過後變天后

「靚聲小天后」Gin Lee剛加盟英皇娛樂，首支作品MV即超過100萬點擊，可喜可賀。正當大家以為Gin Lee的事業順風順水時，其實她亦經歷過無數低潮。最初由馬來西亞隻身來港發展，曾被質疑被批評，更有資深前輩勸她不如「早點歸去」。面對香港這個陌生環境當時她真的懷疑是否要繼續追求夢想。她說：「嘗試過即使失敗，曾經努力過、付出過，已是對自己最大的肯定，不應因別人的三言兩語而懷疑自己。要實現成功和夢想，就必須勇往直前。」十年過後，她再次走出Comfort Zone，義無反顧、永不退縮，以成績來告訴大家她堅持的成果。當她感到疲倦時，總會吃上一口最愛的雪糕為自己打打氣，為自己注入能量再繼續出發！

Gin Lee經歷過無數低潮。（葉志明攝）

Leanne Fu工作家庭兩兼顧

符曉薇Leanne Fu擁有多種身份，既是歌手陳柏宇的妻子、4歲女兒Abi的廿四小時母親，又是個積極發展個人事業的YouTuber，一庭工作兩不誤，可說是人生贏家。但Leanne Fu在生活中面臨低潮時也曾想過放棄，可幸她堅強樂觀，屢敗屢試，在家人的支持下跨越一個個灰暗時刻。即使生活是一趟過山車之旅，有高有低，但重要的是享受其中，搏盡無悔。

Leanne Fu真係女強人！