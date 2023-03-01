專訪｜Anson Lo搏命工作望照顧好父母　健康現警號：身體終頂唔住

Anson Lo表示《MONEY》所談及的價值觀是他近年所學到的：「入行耐咗，壓力愈大。而壓力係用錢都衡量唔到嘅嘢，另外健康、休息時間都買唔到，想帶出人要活得開心先係最重要。」（陳順禎攝)

Anson Lo（盧瀚霆）早年為了追隨夢想，放棄了大學學位，開始任職舞蹈老師，剛入行時收入微薄且遇上種種難題。日前他為新歌《MONEY》接受訪問時，被問到比起當年，如今是否更快樂時，他說:「以前跳舞嘅快樂純粹真係教人，望住好多學生由唔識到識，係一種滿足感。依家比以前快樂，因為屋企人冇再咁擔心自己，見到佢哋對我感到自豪，個滿足感係更大。」MIRROR隊友開始買磚頭或經營副業，但Anson Lo坦言對投資零心得，目前只想努儲錢，為的就是可以令家人生活無憂，而這個亦是他的工作動力之一。

Anson Lo：「最鍾意係夾萬呢個場景，因為係心裡好想要嘅嘢，所以一早同導演講，而佢又真係砌到一個少少vintage嘅夾萬出嚟。」

訪問中，Anson Lo不止一次提到能夠把父母照顧好，那種快樂足以蓋過養家的壓力。「佢哋見到我依家做緊嘅嘢真係開心，同埋好多人支持自己個仔，係會令佢哋覺得安穩同有安全感，而我又會因父母有呢種心情而開心。」為了令家人有更好的生活質素、住更大的地方，出名肯搏肯捱嘅Anson Lo近年多次令身體發出健康警號。「最近係飲食唔夠均衡同定時，其實呢一兩年我食得比較清淡，見完醫生之後，佢建議可以食多啲有味嘢。嗰日暈係因為我冇食嘢同飲水，所以身體頂唔住，我有問醫生以前都頂到，點解依家唔得，佢解釋係因為累積落嚟，終有一日頂唔住，叫我要當係警號。」他解釋自己向來怕麻煩別人，加上當日活動「齊鏡」，所以就算感到不適依然死撐。

MV中的小風車是銀行家童年珍而重之的東西，現實中，Anson Lo的童年三寶包括：鋼琴、巨型巴士以及魚缸。「魚缸對我來說係好珍貴嘅回憶，如果唔係細個養魚，依家都唔會咁驚魚。」（陳順禎攝)

為了解除警號，Anson Lo已將飲水定為每日的頭號目標，再加上教母的愛心湯水，希望能夠做到養生效果。曾經表示自己係「瘦底」嘅Anson Lo，於《MONEY》MV中輕露纖腰一幕，令神徒心痛之餘又禁不住勁猜纖腰尺吋：「我最瘦係27吋，依家都係，就算大家見我見大隻嗰陣都係30吋。近排瘦係因為少去gym，又冇迫自己日日食5餐。同埋我本身瘦底，每日5餐再飲埋protein shake係件好辛苦嘅事……」

身體多次發出健康警號，Anson Lo表示教母尤其擔心:「呢個星期就算好夜返到屋企，都會見到有大壺湯。」除了湯水，現時每日開工前都會先醫飽肚。（陳順禎攝)

去年仍未衝突「露額」心理障礙嘅Anson Lo，踏入新一年，為配合《MONEY》，於MV中露全額之餘，仲玩埋雀斑妝，確實夠驚喜。他解釋除了是因為想在音樂上為大家帶來新鮮感，亦希望在造型及髮型上有所驚喜，並笑言是對自己的額頭愈來愈感到自信。問到下一個突破會是什麼，他說：「長髮真係未試過，不過留長好難，因為之後拍戲要連戲，短期內未必做到，但有機會的話會想試試。」

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Hair ：Denny ku @ Chic Private I Salon

Makeup：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre

服裝：Louis Vuitton, Giuseppe Zanotti

場地：The Henley