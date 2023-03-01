高海寧泰國做Spa大騷白滑玉背　彭慧中陳星妤白色水着曬Fit爆身材

由「女神」高海寧（高Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）及曾獲封「少年食神」的林澄光（Michael）主持的TVB節目《吃貨橫掃曼谷》，將一連兩星期逢周一至周三晚10點半翡翠台播出，最後一集則於3月11日晚10點半播映。



「女神」高海寧（高Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）跟曾獲封「少年食神」的林澄光（Michael）主持《吃貨橫掃曼谷》。

大騷Fit爆身形。

歎真絲+玫瑰石英Spa

周三（1日）晚一集，一眾主持去到一間特色Café朝聖打卡，這間Café設有陶瓷工作室，讓客人在陶瓷上畫畫「陶」冶性情，化身文青的高Ling選擇畫上一隻蝴蝶，她說：「畫畫可以全神貫注，令到我個腦可以停止諗嘢，呢幾年遇到人生轉折點，有啲唔開心嘅事情，亦都試過好Depressed，Pick Up番畫畫之後變得好平靜同平和，令自己靜番落嚟同沉澱番。」

白色水着好索！

Phoebe問高Ling喜不喜歡飲咖啡時，高Ling說：「好鍾意帶本書去海灘歎一杯咖啡，做得呢行壓力比較大，需要有時間同埋態度去享受生活，等你嘅生活放返慢少少，到你工作嗰時可以再衝過。」感性過後，三位靚女繼續歎特色Spa，高Ling大晒玉背享受真絲Spa，Phoebe、星妤則一同享受玫瑰石英Spa，最後齊齊浸玫瑰牛奶浴作結，Chill級享受。

高海寧都大騷美背。

陳星妤：我要溝仔！

至於昨晚（28日）晚播出一集，最大亮點是Phoebe、星妤齊齊體驗三款特式Spa，兩位靚女同樣以白色水着上陣，大晒Fit爆Body。星妤和Phoebe分別體驗了「鹽水Spa」和「暴雨Spa」，之後齊齊接受「水柱Spa」洗禮，治療師以水柱沖擊兩位靚女玉背，感覺過癮。

齊齊享受人生。

美食當然亦不能少，Michael帶三位靚女去到一間打卡餐廳，一次過滿足吃泰菜與歎咖啡兩大要求。餐廳主打泰國東北的「伊善菜」，Michael指泰國東北部因為沒有海鮮，所以專注肉類菜式，之後Michael突然問星妤：「溝仔咪？」見星妤一頭問號，Michael便解釋「溝仔咪」是泰文明不明白的意思，星妤聞言即笑言：「我要溝仔！」

周圍打卡。

身材好好！

去到晚上，一眾主持去夜市遊玩，Michael更即場在夜市剪頭髮，索價300泰銖（約67港元），Phoebe笑指Michael可於兩邊頭髮刻上「ML」兩字，Michael聞言講笑謂：「刻個『KL』高Ling呀！」Phoebe即八婆仔上身笑說：「嘩，咁高調示愛？」場面搞笑。