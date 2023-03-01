《踩過界》《繩角》導演羅俊偉認逼酒吧女郎當性奴　判囚10個月

曾任TVB《踩過界》、ViuTV《繩角》等劇集導演羅俊偉，涉去年初拍下威脅發布一名酒吧女郎私密照，並在黃大仙威豪花園某單位向他人施襲，被控普通襲擊和未經同意下威脅發布私密影像罪，3月1日在九龍城裁判法院被判囚10個月。



《繩角》導演羅俊偉曾任職無綫高級編導，參與製作過《老表》系列、《踩過界》等多部熱門劇。（電視畫面）

案情指，被告去年1月在夜店認識酒吧女郎X後提出性交易，同年1月至2月於被告家中進行兩次性交易，至3月26日深夜，X收到被告WhatsApp訊息，被告威脅X遵從他的指示，脅迫X當他的性奴隸和性玩具，否則便將兩張X的私密影像發給她夜店同事，其中一張X在吸啜被告腳趾，而另一張則拍攝到被告陰莖及X臉上沾有精液。X擔心相片會遭發布，遂報警求助，被告數日後被捕。警誡下，被告稱：「我飲醉酒，無諗住發啲裸照出去。」警方在被告手提電話內起回5張X的私密影像。

《繩角》導演羅俊偉早前承認1項未經同意下威脅發布私密影像罪，另一控罪則獲撤回。（電視畫面）

羅早前承認1項未經同意下威脅發布私密影像罪，另一控罪則獲撤回，3月1 日早上於九龍城裁判法院宣判，署理主任裁判官黃雅茵指，涉案私密影像相當赤裸，批評被告行為卑鄙恐嚇受害人使她就範，即使本案令被告身敗名裂，也是他自取其辱，判囚10個月。

案件編號：KCCC 3048/2022