劉馬車再提獄中「飲洗潔精」火燒喉賣慘　網民不同情：冇人逼你食

自稱「全港最高質YouTuber」的劉馬車早前因犯下多宗罪在內地被捕，早前他終於刑滿出獄，並在個人YouTube頻道上載影片告知大家他要重出江湖！兩天前，劉馬車上載影片分享在監獄中，自殺不遂及不人道對待的經歷，又指想將自己的慘痛事跡講給下一代知！



劉馬車曾經參與ViuTV節目《點相》。（YouTube/@劉馬車Carriage）

曾經參與ViuTV節目《點相》的網絡紅人劉馬車（原名：劉駿軒），2016年涉「強制猥褻罪」、「猥褻兒童罪」而被深圳市福田區人民法院處有期徒刑2年6個月，並於2018年9月27日刑滿出獄，後於2019年7月再犯「強制猥褻罪」被捕，翌年被判監3年6個月，早前他刑滿出獄，重回「老本行」，拍片分享獄中經歷。

早前劉馬車講述在獄中「飲洗潔精」自殺不遂，雖撿回性命，身體的健康情況卻每況愈下，兩天前他拍片重提此事：「喺大陸坐監嗰陣時，我啪咗成支洗潔精落去，喉嚨着火，不斷嘔同屙！」他控訴內地滅絕人性，看守所職員竟然沒有送他就醫，由他自生自滅，形容情況是極黑暗：「佢就唔會理得你死，亦都唔會送你醫院洗胃，你想死呀嗎？好！要你生不如死，等你自己屙、自己屙、自己火燒喉！」

劉馬車講述在獄中「飲洗潔精」自殺不遂，雖撿回性命，身體的健康情況卻每況愈下。（youtube@劉馬車)

劉馬車又謂經歷完一次又一次痛苦後，更會思考人生，過程雖痛仍感激曾經體會過，並表示有孫仔的話，會將這些經歷全分享給下一代：「我會話你阿爺我呢，經歷過呢啲滅絕人性、慘絕人寰嘅事，因為喺入邊俾人迫害，自己冇辦法而去飲洗潔精自殺，真係太痛苦喺入邊坐監！」雖然劉馬車大賣慘情，但網民則不受落，指他「性罪犯講道理教壞細路」、「你自己攞嚟」、「冇人逼你食喎」！

但網民則不受落，指他「性罪犯講道理教壞細路」、「你自己攞嚟」、「冇人逼你食喎」！(youtube@劉馬車 截圖)

雖然劉馬車大賣慘情，但網民則不受落，指他「性罪犯講道理教壞細路」。(youtube@劉馬車)