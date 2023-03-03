郭秀雲出身富裕嫁鋼鐵大王後人　名媛太太為動物保育不遺餘力

郭秀雲 (Sharon) 近日被獸醫告上法庭追討動物手術費用，她希望透過今次案件，提醒養寵物的人要小心黑店。眾所周知Sharon向來喜愛動物，她多年來參與了無數維護動物權益的活動，更是出錢又出力。

郭秀雲於西九龍裁判法院出庭。(梁碧玲攝)

現年53歲的Sharon是1988年華裔小姐季軍，是首位非港姐出身，而又成功打入三甲的香港人佳麗。Sharon本身出身豪門，是位出生於香港的德中混血兒，其父更是海洋公園創辦人之一，媽媽則是幾代都做珠寶生意，後來在媽媽的支持及鼓勵下，參選國際華裔小姐獲得季軍，正式加入香港影圈，拍下不少電影作品，憑住她的美貌與驕人身材在娛樂圈中迅速成名，更曾擔任《花花公子》封面女郎。

她還拍過《我為卿狂》和《省港流鶯》兩部三級片，由於當年Sharon只有20歲，仍有無限青春，加上當時香港三級片佔了很大部分的市場，出身豪門的她聲稱不為錢，而是為了挑戰突破尺度而接拍三級片，結果當然口碑不錯，《省港流鶯》更被十大經典艷情片之一。

鬼鬼地的郭秀雲憑獨特的個性、精湛的演技，令她在娛樂圈中迅速成名。（影片擷圖）

Sharon於1990年與武打演員錢小豪在澳洲秘密結婚，並育有一子錢浩然（後改名龐景峰），可惜兩人的婚姻不足三年便分居，最終離婚收場。後來遇上了「鋼鐵大王」龐鼎元第五子龐傑，兩人於2002年結婚至今依然十分恩愛。結婚前Sharon已淡出娛樂圈，最後一套作品已是1997年的《完全結婚手冊》。婚後她主力動物自然生態保育以及環保的工作。Sharon雖然闊別幕前演出多年，但她一直keep得好好，至今依舊美麗動人，眼大尖面的她猶如凍齡一樣，完全看不出真實年紀，她不時會在個人社交網分享近況，當中有一她與動物的合照。Sharon充滿愛心，家中亦養了多種珍禽異獸。

郭秀雲與囝囝龐景峰。（Sharon Kwok IG）

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郭秀雲致力在海洋保育工作方面。（Sharon Kwok IG）

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