52歲陳慧珊轉行投身教育界做顧問　講Talk曬超流利英文氣場十足

現年52歲的陳慧珊（Flora）曾是90年代TVB四大花旦之一，自從嫁給鍾嘉鴻誕下女兒後就淡出幕前，近年更轉行投身教育界，成為英語資深教育顧問。日前陳慧珊現身深圳出席一個由培訓機構舉辦的發布會，罕見露面的她在台上演講，英文同中文轉換自如，氣場十足。身穿黑色皮褸的陳慧珊，皮膚仍十分緊緻，氣質出眾，風采不減當年！



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畢業於美國波士頓學院傳理系的陳慧珊，精通流利英文，加入TVB初期在明珠台新聞部擔任節目主持，其後獲監製賞識成為一名演員。不過自從與鍾嘉鴻結婚後，陳慧珊就大幅減產，更回歸校園，考獲香港大學英文碩士學位，並繼續攻讀教育博士學位。2021年陳慧珊被爆在深圳一間英語培訓機構擔任特約講師，當時該機構亦作出回應指她曾在2012年至2017年期間任教，而今次陳慧珊出席的發布會亦由該機構舉辦。

陳慧珊曾在2012年至2017年期間於深圳一間英語培訓機構任教。（網上截圖）

陳慧珊塑造過不少經典角色。（劇照）

雖然一度有傳陳慧珊已全面退出演藝圈，轉行做英文老師，但她在接受內地雜誌訪問時就否認退隱傳聞，並強調自己仍然是演員，亦接到不少戲約。前年陳慧珊曾亮相馬天佑演唱會，又透露籌劃開拍一套電影，當時正於香港大學修讀教育博士學位的她表示若一切順利，會在2022年畢業。不過據發布會公開資料顯示，陳慧珊仍是在讀博士，而她所講的電影亦未有開拍消息，未知是不是計劃有變呢？

陳慧珊同老公製作節目「教育三部曲」。雖然影視作品減產，但她依然非常忙碌，照顧女兒，製作節目，讀書等，非常充實。（資料圖片）