劉亞仁涉毒事業隨時凍過水　朱智勳、PSY成最強翻身例子紅遍全球

36歲韓國影帝劉亞仁近日捲入吸毒醜聞，繼早前有報道指已從他的毛髮中驗出大麻和俗稱「牛奶針」的異丙酚有濫藥之嫌後，警方再陸續從他的尿液和160條體毛中驗出可卡因和俗稱「K仔」的氯胺酮兩種毒品的成份，千辛萬苦建立的形象急跌之餘，更隨即被踢出新劇《地獄公使》第二季主演陣容，演藝生涯隨時凍過水。



韓國影帝劉亞仁涉嫌吸毒，形象急速下降。（網上圖片）

除了劉亞仁，過去亦有多名韓國演員和偶像等等因涉毒而成階下囚，有誰從此消失於演藝圈，又有誰順利翻身復出成功？

申東燁

申東燁曾經在25年前涉毒。（網上圖片）

著名主持人申東燁於1998年涉嫌在家中吸食大麻六次，他於翌年被捕，最終被判罰款2000萬韓元（約12萬港元）。他吸毒案告一段落之後，繼續於演藝圈發光發亮，除了有份主持多個綜藝節目，亦有份參演電視劇和電影，事業未有受太大影響。

PSY

韓國歌手PSY以歌曲《江南STYLE》走紅全球。（IG@42psy42）

PSY於2001年曾在前輩作曲家家裡遭抓包吸食大麻，他後來承認是在美國吸剩的大麻帶回韓，一共吸了4、5次，法官念在他是初犯，最後判他繳罰金。綜藝大佬申東燁也曾在年輕時期犯錯，1998年從美國走私並吸食大麻，但他否認走私，只承認有吸大麻，遭罰韓幣2000萬韓元（約12萬港元）。PSY其後於2012年更憑一首《Gangnam Style》在全球走紅，復出大成功。

朱智勳

朱智勳在當紅時期被爆吸毒，不過後來努力拍電影成功翻身。（網上圖片）

朱智勳於2009年4月，因涉嫌吸食大麻而遭拘留起訴，獲判6個月有期徒刑，緩刑一年及罰款36萬韓元（約2200港元），並被勒令參加120個小時社會服務令。其後他於2011年順利復出，參演多部電影和劇集，包括《與神同行》及《屍戰朝鮮》等等。

BIGBANG成員G-Dragon

G-Dragon至今依然活躍樂壇。（Viu《K1頭條》提供）

GD於2011年10月，因涉嫌吸食大麻而接受警方的調查。據悉當時GD在日本開演唱會期間，於夜店吸食大麻被捕。而他事後亦承認有吸食大麻，但當時以為只是一般的煙，並不知道是大麻。不過當時警方念在他是初犯，而且吸食份量很少，所以並沒有起訴他。

Brown Eyed Girls成員孫佳人

佳人自2019年都再沒有新活動。（IG/@songain87）

佳人曾於2017年發文怒批前男友朱智勛的朋友誘導她吸食大麻，表明自己絕不染毒，卻在2019年被爆非法使用「牛奶針」。當時佳人備受各種劇痛、憂鬱症和失眠困擾，所以作出了不當選擇。她最終被判罰款100萬韓元（約6000港元），同時斷送了演藝事業。

BIGBANG成員T.O.P

T.O.PP於2017年6月被爆曾於2016年吸食大麻四次。（網上圖片）

T.O.P於2017年6月被爆與前YG練習生女友韓瑞希曾於2016年吸食大麻四次，由於當時他正服兵役，被揭服役期間吸毒的他於5日後被強制退役，轉為社會服務要員服完剩餘的兵役。他在接受調查時只承認了部分嫌疑，並表示不知道女方給他的電子菸中含有液態大麻。最終由於他的毛髮對毒品呈陽性反應，最終法院則對其判處有期徒刑10個月、緩刑2年與罰款12000韓元（約72港元）。T.O.P其後與BIGBANG成員一同於去年以4人姿態推出新歌《Still Life》，回歸樂壇。

朴有天

朴有天於2019年涉共分三次、每次0.05克購買冰毒，被判有期徒刑10個月、緩刑兩年，並罰款140萬韓元。（NEWSEN）

朴有天於2019年4月被爆與前未婚妻黃荷娜，涉嫌於2018至2019共分三次、每次0.05克購買冰毒，他初時表示自己絕對沒有吸毒，又對於毛髮對毒品呈陽性反應的結果堅稱不知道毒品何時進入體內，並要求重新化驗。最終他被判有期徒刑10個月、緩刑兩年，並罰款140萬韓元（約8400港元）。現時他雖然沒有在韓國活動，但依然有在日本和海外開粉絲見面會。

iKON隊長B.I

B.I當時獲法官表示因沒有前科，加上有家人及朋友求情而獲減刑。（網上圖片）

B.I於2019年5月捲入毒品案，他涉嫌於2016年4至5月間，三次吸食大麻及購買LSD類毒品，隨即宣布退出組合。他初時堅稱自己沒有吸毒，但其後再一審時改口承認控罪，法官當時判刑時表示，礙於B.I沒有前科，而且他自2016年後亦沒有再碰過毒品，因此判他有期徒刑3年、緩刑4年、罰款150萬韓元（約9000港元）及80小時社會服務令。

河正宇

曾主演《與神同行》的河正宇於2019年因打「牛奶針」異丙酚最終被判罰款1000萬韓元。（IG/@hajungwoo0311）

河正宇於2020年被爆以親弟弟的名義在整形外科非法施打短效靜脈注射有麻醉作用的「牛奶針」異丙酚，當時其經紀公司否認濫藥說法，指出河正宇因為臉部有疤痕，需要定期在整容醫院接受治療。翌年6月，河正宇經調查後確認於2019年1月至9月期間，於手術過程中使用超過合理份量的麻醉藥，最終被判罰款1000萬韓元（約60000港元）。

BTOB成員鄭鎰勳

鎰勳至今仍未復出。（網上圖片）

鎰勳於2020年服役期間被爆出慣性吸毒醜聞，他涉嫌於2016年7月至2019年1月期間與朋友合謀花了上億韓元購買毒品，而且吸毒次數高達161次的罪行，最終獲判有期徒刑2年、罰款1.33億韓元（約80萬港元）與當庭羈押的判決，並且退出BTOB與和所屬公司CUBE娛樂解約。