馮皓揚爆獲TVB高層召見　自細睇《鐵探》：欣賞袁偉豪哥哥嘅演技

馮皓揚（羊羊）去年憑電影《媽媽的神奇小子 》奪得金像獎「最佳男配角」，惟勝出翌日，更公告到TVB修讀藝員訓練班，此舉即時引起網民譁然，並對馮皓揚的決定大感疑惑，稱他的做法是自貶身價。由於爭議不斷，馮皓揚最後只上一日課便退學，選擇繼續在片場打滾虛心學習。他早前去到上海出席馬興文藝術展揭幕，期間他透露獲TVB高層召見，更透露有機會參與TVB製作。



羊羊演藝事業起點高，努力增值自己務求更多機會。（梁碧玲攝）

馮皓揚自爆獲TVB高層召見。（截圖）

馮皓揚接受TVB《娛樂新聞台》時透露：「上星期我都叫做返過一次電視城，見一個TVB高層，佢想見吓我，睇吓我個人係點樣呢？係古靈精怪定好正經？睇吓會唔會安排到啲角色畀我去挑戰。」馮皓揚亦坦言機會不是經常有，多了人生經歷後每個角色都想挑戰。」

馮皓揚首次拍電影，便入圍最佳新演員及最佳男配角兩個演技獎，最終贏得男配一獎。（梁碧玲 攝）

考考大家眼力，搵唔搵到羊羊出嚟？答案係……（第三排左一）（官方相片）

當時有報道講述馮皓揚退學一事，當中提及「星級導師包括袁偉豪」，豈料就「辣㷫」袁偉豪，引來他轉發並謂：「我欠左（咗）你地（哋）班傳媒？」馮皓揚就間接重提此事，並表示「細細個」已非常欣賞袁偉豪有份主演的TVB劇集《鐵探》：「我好欣賞袁偉豪哥哥嘅演技，加上之前不必要…唔知發生咩事，希望都可以一齊挑戰吓，玩吓。（之前阿Ben係咪都有同你交流？）咁啱個時間點錯開咗，所以冇一齊上堂同學習，睇吓嚟緊會唔會喺劇集度交手。」

袁偉豪為拍《鐵探》減磅。（資料圖片）

袁偉豪（Ben）在《鐵探》中飾演垶Sir。（《鐵探》劇照）