息影艷星「曾做清潔工」近況曝光　鄭艷麗悔不當初：錯過很多機會

51歲香港女星鄭艷麗，剛出道時憑藉著混血外型，有「翻版李嘉欣」稱號。鄭艷麗昔日以《慈禧秘密生活》、《滅門慘案II借種》等三級片，但在演藝圈中卻缺少代表作，星途載浮載沉。而鄭艷麗赴台發展時，曾認富商黃任中做「契爺」，沒想到黃任中後來病逝，傳出她一度到快餐店打工與擔任清潔工，之後又罹患厭食症，目前已淡出演藝圈。



曾獲封「翻版李嘉欣」稱號的鄭艷麗，最初以混血容貌與清新氣質，開始拍廣告成為模特兒。後來鄭艷麗參加「銀河新星」比賽，獲得女主角組冠軍，正式加入了TVB，並和梁朝偉合作古裝武俠戲劇《俠客行》，可惜並未翻紅。

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後來在90年代初期，香港三級片開始盛行期間，鄭艷麗為求突破，先是拍了露點寫真集，後陸續接拍《慈禧秘密生活》、《滅門慘案II借種》、《二奶村之殺夫》等大尺度電影。

雖然鄭艷麗在拍攝三級片後，有了一些知名度，不過因她說話直接、個性倔強，加上星途不順遂，她便轉赴台灣發展，認識了富商黃任中後，成為了他的「契女」，期間享盡榮華富貴與寵愛。不料在2004年，黃任中過世後，鄭艷麗頓時失去了經濟支柱，雖一度重回香港拍片，但知名度已大不如前，一度傳出她到快餐店當夜班服務生打工。

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近年還傳出鄭艷麗因罹患厭食症多次被送院，甚至住進加護病房的消息，健康狀況令粉絲們擔憂。而她近期則是透過Facebook與大家分享日常生活點滴，提到在看了實境節目《乘風破浪的姐姐》後，想起年輕時錯過了很多機會，但也勉勵自己凡事想通「能向前看就別回頭」。

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