新四十二章大結局｜戴耀明死得轟烈網民大讚 對鄺潔楹動過真情

《新四十二章》，昨晚（2日）八點半翡翠台播出大結局。大結局焦點，自然是章經（陳豪飾）、螢嬌（龔嘉欣飾）VS Big Boss Nasa（糖妹 黃山怡飾）的「貨櫃大戰」。章嬌聯同一算（鄭子誠飾）、Mon（江嘉敏飾）、Zoie（鄺潔楹Judy飾）及Ronald（吳子冲飾）等，與Nasa進行連環激鬥，其間Ronald與施朗（戴耀明飾）慘死，Nasa最終中槍兼被阿嬌打飛落海。

施朗為救Zoie中劍吐血。

相關激戰昨晚在網絡引起不少迴響，首先由於糖妹飾演的Nasa太過入屋，不少網民竟表示希望她打贏，極為搞笑；Ronald與施朗之死亦感動無數網民，前者一句「對不起」，後者臨終前不斷以手拭抹波鞋上血漬的舉動均甚是洋蔥，網民在無綫官網留言指從來未見過咁型嘅戴耀明：「戴耀明史無前例型到爆，仲要有感情線，死得咁壯烈」、「冇諗過戴耀明可以做得咁型」、「兩個扮死都演得好好」、「Ronald係真心喜歡阿嬌架」，更有網民指明仔擺明Happy Ending面相，呼籲監製編劇賜其大寶丹讓其翻生，又是很搞笑。

呢場大戰相當精彩，糖妹亦因為打得同演得出色，竟然有網民希望佢可以爭贏大寶丹，相當搞笑。

其實施朗一角早有鋪排，因視Nasa為再生父母一直忠心不二的施朗，為人絕不奸險，身世亦帶點可憐，自少缺乏愛和溫暖，所以當同一屋簷下的Zoie（鄺潔楹飾）送了一對波鞋給自己時便動了真情，與施單（衛志豪飾）同樣單純。施朗獲得愛的波鞋後不但為Zoie任勞任怨，又多次為了女方「放水」，堪稱「戇直癡情男」，貨櫃大戰中，施朗亦是為了救Zoie成Nasa劍下亡魂。

呢一幕都拍得好感動。

坦承對鄺潔楹動過真情

「施朗」戴耀明受訪時直指入行逾三十年是首度如此「認真」談情：「雖然唔係好埋牙，冇咩攬攬錫錫，但都幾深刻；以前就算有感情線，都係好Gag嗰啲，但呢次咁認真談情，仲要係悲劇收場，講真我覺得好新鮮，亦都好喜歡，好多謝監製阿Joe畀我試。」對於拍檔Judy，明仔則坦言曾動過真情：「嗰場我臨死嘅戲，當鏡頭影住Judy見唔到我時，我會捉住佢隻手幫佢入戲，調番轉影我大頭時，佢又會捉番我隻手幫我入戲，嗰一刻真係有種互相需要嘅感覺，嗰剎那嘅情緒係真嘅。拍完場戲大家都咁啱去廁所，嗰種並排而行嘅感覺好奇怪，真係有啲似戀愛，之後當然冇事啦，係嗰刻未抽離到啫。」

JW驚喜客串同歌藝有關

除了緊張刺激及感人場面，昨晚結局還驚現兩大彩蛋，包括曾在周一（第21集）亮相的「紅衣美人」謝嘉怡，及以Frances（譚凱琪飾）細妹身份首度現身的JW。只是閃現大結局的JW，一嚟即要落淚演出，十分考演技。原來JW是監製阿Joe專誠邀請演出，事緣阿Joe很喜歡聽JW唱歌，一直希望找對方合作拍劇，Joe受訪時說：「原本想搵佢演長平公主，但後來寫寫吓又發展唔到呢個角色，不過一定有機會嘅。」

謝嘉怡登場戰衣全部都好鮮艷搶眼。

網民讚謝嘉怡：好適合濃妝

至於謝嘉怡角色則身份顯赫，除了是八大油王家族後人蘇斯克柴外，另一個維度身份更是蘇菲亞公主，網民對此均大感意想不到及過癮。劇情講述年少時曾對章經有救命之恩的蘇斯克柴，欲搶奪大寶丹救患腦癌爸爸；嘉怡在劇中除了難得濃妝上陣，更首度挑戰揸槍場面，獲讚演技大有進步之餘，更被捧為劇集重要「顏值擔當」，網民：「佢好適合化濃妝。」原來該劇算是嘉怡半套「處女劇」，她受訪時透露拍攝《新四十二章》時，自己亦剛加入《愛‧回家之開心速遞》劇組，當時最大挑戰是要講好對白及廣東話：「嗰時我啲廣東話真係唔係好準，所以要好勤力先至講到啲對白，要不斷係咁背，但我覺得好好玩同好大挑戰，希望將來有更多機會。」