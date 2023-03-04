港姐亞軍許子萱被追問點解唔返TVB　冇戲拍做直播惹質疑又黑面

應屆港姐亞軍許子萱（Cecca）自參選以來是非多多，先是傳與同屆港姐鬧不和，之後在決賽當晚得知屈居亞軍一刻當場黑面，早前又被指多次缺席港姐活動，更傳她有意提前與無綫（TVB）解約，直至上個月她終於親身回應解釋之前因要到內地與之前任職的金融公司交接項目，才會缺席活動，並表示今後會專心履行港姐職務，同時否認不堪壓力而要求提前解約。不過原來Cecca近日又已返到內地，並積極經營抖音，更開Live同網民互動！



許子萱在上個月終於現身出席TVB《新春團拜嘉年華》活動。（資料圖片）

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在上個月中才進駐抖音的Cecca，暫時粉絲人數未夠三千，上載的短片亦只有五條，但片中所見，身穿黑色裙及黑絲的她盡騷性感一面，畫面養眼。不過未知是否因為Cecca直播的時間已經是深夜，所以只吸引到十幾人觀看，但她仍積極回覆網民的評論，當中不少人都追問道：「你唔使返TVB咩」、「點解唔返TVB」、「TVB沒有工作安排嗎」、「香港小姐也做直播嗎」、「怎麼沒有看你拍戲」？

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而Cecca就表示自己仍要回TVB工作，又透露自己直播完就要對通告：「要返呀，點會唔使返。」對於大家對她做抖音直播及工作安排的疑問，Cecca就霸氣回應：「為什麼不可以做直播？視帝都在做直播！唔係冇戲拍，而係今年拍唔到，因為有港姐義務。」其實Cecca之前就曾因缺席港姐活動而被網民炮轟不盡責，沒有履行港姐義務，而她早前在香港街頭接受訪問時，又透露未來計劃去牛津讀書，似乎是暗示將會回歸校園生活，未必會簽約TVB做藝人。