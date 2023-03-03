劉馬車狠批香港旅遊節目無聊冇營養：露下個波露下身材扭扭擰擰

自稱「全港最高質YouTuber」的劉馬車早前因犯下多宗罪在內地被捕，今年1月他終於刑滿出獄，並在個人YouTube頻道上載影片告知大家他要重出江湖，他的言論不時都引起網民討論，先是大爆他參加ViuTV真人騷《全民造星V》的內幕，公開與花姐 (黃慧君) 的對話內容，喊住控訴遭對方奚落，又分享自己企圖獄中「飲洗潔精」自殺的事。最近劉馬車就拍片分享自己對香港旅遊節目的看法。

網紅劉馬車自稱「全港最高質YouTuber」。（網上圖片）

出獄後的劉馬車相當高調，曾經擅闖馬拉松跑道。（資料圖片／梁碧玲攝）

劉馬車今日（3/3）在自己的YouTube頻道上載影片，主題為「香港啲電視台旅遊節目永遠千篇一律」，他表示自己喜歡旅遊，可惜因為沒有足夠的金錢，只能透過節目止「旅行癮」，因此他觀看了無綫節目《自然系女子旅行》、《吃貨橫掃曼谷》以及HOY TV（開電視）的《女遊日本》，不過他就唔多滿意節目內容，並說道：「香港嘅旅遊節目嚟嚟去去都係咁樣，搵幾條身材算正啲嘅女飲飲食食，成集基本上都係講緊食，食完之後做下Spa先，又要浸下温泉，又除咗浴巾露下個波露下身材扭扭擰擰。」他認為現時香港的旅遊節目單調乏味，應該要多介紹值得遊玩、新奇特別的旅遊景點，之後他就逐一點評上述節目。

劉馬車認為香港啲電視台旅遊節目永遠千篇一律。（YouTube/@劉馬車）

他認為現時的香港旅遊節目就在一些身材姣好的女主持介紹當地美食。

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在三個節目，劉馬車認為《自然系女子旅行》的評價最高，儘管內容非常無聊，但是當中的台灣女嘉賓無論是樣貌還是身材都好吸引，此外節目不光介紹當地美食，更有介紹其他活動：「整體嚟講可以話係中等評價。」之後他指出《吃貨橫掃曼谷》的主持人基本上都在不斷狂食，但起碼當中的內容與節目名相符，再加上有幾位樣靚身材正嘅女主持坐鎮，包括高海寧、彭慧中、陳星妤，因此劉馬車都頗為滿意。

劉馬車認為《自然系女子旅行》相當不俗！

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講到HOY TV的《女遊日本》劉馬車就一肚氣：「成個節目都係食食食，最慘係個致命傷係個兩個條女真係好X樣衰、把聲有好Kam（奇怪），最慘最尷尬係冇身材，因為冇身材，乜嘢都露唔到！」他直指香港旅遊節目非常膚淺，只會介紹當地美食，認為應該多些介紹景區，最後他向HOY TV毛遂自薦：「你冇人才就搵我啦，我宜家畀花姐傷得太深，所以ViuTV就唔考慮啦，HOY TV個高層可以諗下我，拍旅游節目我係OK嘅！」最後他希望香港的旅遊節目可以有更多新嘗試，而不是現時的「冇營養、冇深度、冇意思」。

劉馬車認為HOY TV的《女遊日本》非常無聊。（節目截圖）