劉馬車狠批香港旅遊節目無聊冇營養：露下個波露下身材扭扭擰擰
自稱「全港最高質YouTuber」的劉馬車早前因犯下多宗罪在內地被捕，今年1月他終於刑滿出獄，並在個人YouTube頻道上載影片告知大家他要重出江湖，他的言論不時都引起網民討論，先是大爆他參加ViuTV真人騷《全民造星V》的內幕，公開與花姐 (黃慧君) 的對話內容，喊住控訴遭對方奚落，又分享自己企圖獄中「飲洗潔精」自殺的事。最近劉馬車就拍片分享自己對香港旅遊節目的看法。
劉馬車今日（3/3）在自己的YouTube頻道上載影片，主題為「香港啲電視台旅遊節目永遠千篇一律」，他表示自己喜歡旅遊，可惜因為沒有足夠的金錢，只能透過節目止「旅行癮」，因此他觀看了無綫節目《自然系女子旅行》、《吃貨橫掃曼谷》以及HOY TV（開電視）的《女遊日本》，不過他就唔多滿意節目內容，並說道：「香港嘅旅遊節目嚟嚟去去都係咁樣，搵幾條身材算正啲嘅女飲飲食食，成集基本上都係講緊食，食完之後做下Spa先，又要浸下温泉，又除咗浴巾露下個波露下身材扭扭擰擰。」他認為現時香港的旅遊節目單調乏味，應該要多介紹值得遊玩、新奇特別的旅遊景點，之後他就逐一點評上述節目。
在三個節目，劉馬車認為《自然系女子旅行》的評價最高，儘管內容非常無聊，但是當中的台灣女嘉賓無論是樣貌還是身材都好吸引，此外節目不光介紹當地美食，更有介紹其他活動：「整體嚟講可以話係中等評價。」之後他指出《吃貨橫掃曼谷》的主持人基本上都在不斷狂食，但起碼當中的內容與節目名相符，再加上有幾位樣靚身材正嘅女主持坐鎮，包括高海寧、彭慧中、陳星妤，因此劉馬車都頗為滿意。
講到HOY TV的《女遊日本》劉馬車就一肚氣：「成個節目都係食食食，最慘係個致命傷係個兩個條女真係好X樣衰、把聲有好Kam（奇怪），最慘最尷尬係冇身材，因為冇身材，乜嘢都露唔到！」他直指香港旅遊節目非常膚淺，只會介紹當地美食，認為應該多些介紹景區，最後他向HOY TV毛遂自薦：「你冇人才就搵我啦，我宜家畀花姐傷得太深，所以ViuTV就唔考慮啦，HOY TV個高層可以諗下我，拍旅游節目我係OK嘅！」最後他希望香港的旅遊節目可以有更多新嘗試，而不是現時的「冇營養、冇深度、冇意思」。