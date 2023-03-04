TVB宣布與淘寶直播帶貨港股升幅創歷史新高　陳豪陳敏之或打頭陣

內地近年興起「直播帶貨」，由最初的專業主播，到大量明星參與，成為賺錢的另一門路。而3月1日，TVB宣布透過旗下上海翡翠東方傳播與淘寶達成合作意向，計劃今年組織旗下藝人推出至少48場帶貨直播，TVB形容是次合作是「啓動TVB電子商貿直播的重大里程碑」。消息公開後，3月3日TVB港股盤後暴升逾51%，創歷史最大升幅。



淘寶直播也在微博預告。（微博@淘寶直播）

據悉，首場直播定於3月7日，到時會邀請一些「老戲骨」助陣，有別於內地明星帶貨，港星將以「港劇腔」介紹產品，在形式上也會進行創新。就「TVB識貨（港式甄選）」官方帶貨賬號來看，幾乎出動電視城所有藝人宣傳，包括馬國明、湯洛雯、陳敏之、陳瀅、陳曉華、陳煒、黃翠如、陳自瑤等，售賣產品囊括美妝、護膚、母嬰、膳食營養、珠寶首飾、箱包等，涉及日常生活，有指陳敏之、陳豪等將打頭陣。

其實不少港星早已參與過直播帶貨，好似溫碧霞、周海媚、溫兆倫、李國麟、歐陽震華等，不過大多是個人賬號，或是品牌邀請，成績有好有壞，不是太穩定。如今由TVB提供平台，對於一些老牌藝人來講，無疑多了工作機會；而就大台來講，也有很大希望令台內經濟復甦。

對於TVB的這一舉動，不少網友都大感震驚，同時也表示支持與期待：「打感情牌也是贏了一半了，畢竟港劇佔據我們多少青春」、「挺好的，讓那些老戲骨多點賺錢機會」、「TVB的劇霸屏我的童年，現在還要霸屏我以後的生活」等。