五堅情唱四大天王名曲致敬　峻碩廣東話撩堅果：今晚跟我返屋企

五堅情（左起：賴晏駒、陳零九、婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉）首次喺香港開騷，全晚不停講廣東話，又跳唱四大天王經典歌。（葉志明攝）

由邱鋒澤、黃偉晉、陳零九、賴晏駒、婁峻碩組成的台灣組合五堅情，今晚在九展舉行一連兩場嘅《五堅情 Moon Landing 月面著陸香港演唱會》。身穿牛仔外套的五子一開場即連唱《月面著陸》、《速食愛情》以及《兵變》，陳零九表示終於能夠來港開騷，心情激動，而小賴則表示從來冇諗過可以擁有今日呢個舞台，所以十分感謝「堅果」。其後五子分別擺出可愛、猛男、耍帥等甫士及表情，讓全場「堅果」任影唔嬲，並叮囑大家接下來的時間要好好享受。

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演唱會上，小賴分別與陳零九、偉晉跳唱組曲《Welcome To My Paradise》、《娘娘槍》、《乾我什麼事》外、五子又一齊跳唱四大天王經典名曲：《冰雨》、《對你愛不完》、《吻別》以及《看上他》，令全場「堅果」high爆。他們又大讚香港「堅果」十分熱情，又表示得悉部份「堅果」未能買票入場，所以希望將來可以在紅館開騷，容納更多「堅果」。基於對香港嘅鍾愛，五子不斷嘗試以廣東話與大家溝通，除了「好多靚女」之 外，峻碩一句「今晚跟我返屋企」更係講得十分標準，他之後自爆是好友Tyson Yoshi所教，而邱鋒澤一句「你自己講過咩你自己知」亦𠱁得「堅果」十分開心。

唱《對你愛不完》。（葉志明攝）

五情堅唱足兩小時，encore 時唱出《反正我好看》、《ALL DAY》以及《La La La》 後，又即場在毛巾上簽名並拋到台下，邱鋒澤再一次感謝大家對五堅情嘅支持，又表示三月有機會會再來香港。