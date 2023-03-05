中年好聲音｜肥媽又爆金句　譚校長《一生中最愛》搞喊曾志偉

TVB節目《中年好聲音》今晚（05/3）播出的第14集《譚校長金曲！爭入12強》一集，《中年好聲音》比賽亦進入白熱化剩餘12位選手。譚詠麟（譚校長）直言評分準則是「技術唔緊要，要感情好」。



譚校長好欣賞梁浩銓。（《中年好聲音》截圖）

梁浩銓成為當晚第一個出場歌手，在譚校長面前獻唱《暴風女神Lorelei》。他的演唱夠中氣之餘亦十分有火，聽得譚校長笑逐顏開，拍晒手掌。他直言多年前欣賞過譚校長演唱會中唱這首歌後，就深深被吸引而且還聽得非常high。他說：「我好想有機會唱到呢首歌。」周國豐亦直說：「今日表現係你參賽而嚟最好一次。」譚校長也說：「同埋佢有火，嘩！一出嚟，好似殺父仇人。」

梁浩銓演唱有火。（《中年好聲音》截圖）

肥媽又爆金句。（《中年好聲音》截圖）

顏志恆演唱後亦因「敢玩嘢」，轉節拍唱歌而獲得譚校長同肥媽稱讚，譚校長還因此而加了分。多位評審也指出，不同於唱K，live band帶動了參賽者的演出。肥媽說：「所以live band就係live band，卡拉OK就只係卡罅先有一個OK。」

顏志恆都唔錯。（《中年好聲音》截圖）

《霧之戀》有故仔。（《中年好聲音》截圖）

去到《霧之戀》，譚校長就道出了其中一句「或睡或現閃爍（音『瀝』）不停」背後故事。他望着周國豐說：「你應該有嘢講嘅！」周國豐說：「應該係閃爍（『削）』嘅，但嗰個年代係好多人讀閃爍（音『瀝』），所以情有可原。」直言唱閃削「唔啱音」。校長解釋說，閃爍是指「鬼祟」，閃爍剛是指「閃吓閃吓」，是有分別的。周國豐又說：「係嘅中文老師。」

《霧之戀》有故仔。（《中年好聲音》截圖）

到了《一生中最愛》，譚校長又說了一個歌曲背故事，他說：「我唱都有感覺，不過喊嗰個唔係我，係曾生。」譚校長直言，因為當時《一生中最愛》很受歡迎，所以陳可辛拍攝《雙城故事》時就用了做插曲，他還笑說：「我哋好刻意咁畀你哋高層（曾志偉）攞一次最佳男主角。」

譚校長爆曾志偉聽《一生中最愛》會喊。（《中年好聲音》截圖）

譚校長爆曾志偉聽《一生中最愛》會喊。（《中年好聲音》截圖）

譚校長示範將兩首歌撈埋一齊唱。（《中年好聲音》截圖）

譚校長示範將兩首歌撈埋一齊唱。（《中年好聲音》截圖）