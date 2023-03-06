黃偉文與容祖兒短聚雞啄唔斷　勁驚訝阿Sa主動約自己：真係第一次

容祖兒（Joey）早前出席完巴黎時裝周後，即興到英國倫敦與接近兩年沒有見面的黃偉文（Wyman）見面，兩人在一日半的時間內瘋狂購物，講個不停不斷分享自己的近況，更足足食了四餐飯：「聚舊就是這樣，自自然然沒有特別要吃什麼米芝連餐廳，因為食物根本不是主菜，珍惜這些寶貴的相聚，希望下次見面不用等太耐！」



容祖兒日前即興由巴黎搭火車到倫敦找黃偉文相聚。（IG：@yungchoyee）

與Joey同行一段與Wyman見面的其實還有阿Sa（蔡卓妍），她今日（6日）在Instagram上載當日攬住Wyman影的合照，並感性表示：「我永遠都要感謝嘅人，無（冇）咗你唔知Twins會點呢？」

阿Sa原來是第一次與Wyman單獨約食飯。（IG：@choisaaaa）

Wyman事後在IG發文，表示與Joey一年零九個月沒見過面簡直「破晒紀錄」，又很感激這位好朋友在工作過後發現突然多了兩日假期，就馬上坐火車來倫敦探自己。他又大爆自己當時收到阿Sa的訊息時一度以為是網絡騙案，因為兩人其實一直沒有聯絡：「因為幫佢寫歌寫咗廿幾年，呢次係第一次，係，真係第一次，單獨約出嚟食飯。仲要係喺香港咁近唔約，喺倫敦先約，不過呢餐飯一食食咗七粒鐘 ⋯⋯忍唔住諗，如果佢 19 歲嗰年就約我食呢餐飯，長度好可能只有45分鐘。」他更引用了自己寫的《苦瓜》中的一句歌詞：「大概今生有些事，是提早都不可以。」

兩人都表示對這趟旅程感到不捨。（IG：@yungchoyee）

Joey其後又與阿Sa在英國行街食飯shopping，又一同在街頭狂影街拍照，可惜因為工作的關係兩人很快就要分開，令Joey相當不捨這趟旅程：「食左（咗）個早餐，短暫嘅相聚就要say goodbye，我又要繼續下一個工作，依依不捨，但係唔駛驚，成世人流流長，好朋友，就好似肥大脾，永遠癡埋一齊，期待下次再血拼！」阿Sa亦上載多張合照，感激Joey的陪伴：「永遠都會好珍惜我哋相處嘅時光，成世流流長，我知道我哋一定可以一齊去更多嘅地方！」

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