56歲溫碧霞運動姿勢似生仔　雙腳張開扭動下體險些「走光」

現年56歲有「最美妲己」之稱的溫碧霞（Irene）一向駐顏有術，無論樣貌定身材都保養得宜，完全不輸時下年輕女明星，而為了維持好身材，做運動就少不了！近日她在小紅書貼出在自家豪宅，扎孖辮露小蠻腰做運動的影片，其中有個動作Irene對着鏡頭一邊笑一擘大隻腳，更險些「走光」，隨後引來網民一頓責罵！



Irene配上小蠻腰長腿，相當吸睛。(小紅書@溫碧霞)

Irene日前在小紅書上載運動影片，便發文寫道「運動是我保持最佳狀態的秘訣」，不過Irene即使做運動，依舊是有備以來，運動造型顯得少女味濃，事關她綁了扭紋辮子，臉頰兩旁垂下一束頭髮修飾臉形，再配上小蠻腰長腿，相當吸睛。

舉啞鈴時更隨意上下晃動雙手，又對着鏡頭笑得頗燦爛。(小紅書@溫碧霞)

不過影片所見，Irene做運動時雙手似乎無力，舉啞鈴時更隨意上下晃動雙手，又對着鏡頭笑得頗燦爛，完全不像一個在認真做運動的人。更誇張的是，Irene當日穿了短褲子，其中有個動作似足生仔的姿勢，她坐在地上雙手放後，雙腳微微張開，更對着鏡頭一邊笑一邊扭動身體，由於褲子太短，一度險些「走光」，隨後引來網民一頓責罵，指她「似擺拍」、「五十歲人不要再扮嫩」、「毫無運動成果的痕跡」、「美顏開太大」等等。

由於褲子太短，一度險些「走光」。(小紅書@溫碧霞)