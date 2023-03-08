92歲黃夏蕙慰問老人家收利是惹質疑　曾自爆亡夫留下過億元基金

現年92歲的黃夏蕙去年8月與老公潘炳烈一起移民美國，直至上個月初，夏蕙姨為慈善活動由美國返港，並會逗留三個月。日前夏蕙姨出席一個慈善活動，除了到現場慰問一班老人家之外，她還即場獻唱，有網民分享了當日夏蕙姨演出的短片，片中所見，身穿金黑色晚裝的夏蕙姨戴上名貴首飾，打扮貴氣，她一邊獻唱，一邊同台下的觀眾逐一握手，盡顯親民一面！



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期間有觀眾塞了利是給夏蕙姨，而夏蕙姨亦照收，但此舉卻惹來網民質疑，有人認為夏蕙姨收老人家的利是並不恰當，又指夏蕙姨老公是富商，不應該收利是。其實夏蕙姨之前亦曾因為領取援助金而被引起爭議，2020年古天樂帶頭發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，派發9,000元助基層電影人生計，但夏蕙姨在領取援助金後，被梁思浩指責其「富貴長者」身分，並指她是擁有幾層物業的有錢人，但仍拿此福利是貪錢的舉動。

領取援助金。（Facebook@黃夏蕙）

不過夏蕙姨就自爆停工半年零收入，並在節目《關公有請》中澄清亡夫胡百全雖然留下一份基金給她和幾個仔女，但她一直未有處理領取事宜，所以現在她還是沒有錢：「（份基金）都億億聲，可能思浩唔知我未去攞基金，佢咁樣都提醒咗我，我之後會去搞手續。我有六個仔女，連埋我分成七份，我承諾會將自己個份過億元捐出去。」她更表示屆時會全數捐出用作幫助演藝界一班幕後工作人員。此外，夏蕙姨曾自爆有攞政府的資助金及生果金，其契仔楊峰亦曾透露近十年來夏蕙姨都是靠表演賺錢養活自己。

契仔楊峰力撐夏蕙姨。（Facebook@黃夏蕙）