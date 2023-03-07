新聞女王｜劇組圍讀佘詩曼主播上身　高海寧激讚：佢好專業

視后佘詩曼（阿佘）睽違近5年時間重返娘家TVB，拍攝監製鍾澍佳的作品《新聞女王》，劇集未播出已經引來不少關注。而有份主演該劇的高海寧在近日的直播中，對阿佘的專業能力讚不絕口，激讚她已經代入了劇中人物了。

同劇演員馬國明、李施嬅、高海寧、何依婷﹑還有監製鍾澍佳一起現身 TVB。（佘詩曼微博圖片）

劇集近日正式開工，一班主要演員已經進行拍攝前的圍讀，而在圍讀的時候女主角阿佘無論外型還是心理質素都已經人物上身準備就緒，這一點讓高海寧讚不絕口，她在直播中表示：「佢好專業，佢個種專業係令你覺得，我都唔可以唔俾心機。譬如我哋個日去圍讀同埋同主播上堂，佢就髮型已經準備好，個妝亦準備好，然之後佢去到現場，佢就望吓自己個妝自己個髮型或者係坐喺主播台前面，佢所有嘢都同個角色一樣，唔似嘅地方佢係會即刻再調整，佢已經喺屋企練習主播啲語氣啊！佢去到現場試個陣，好似。我哋喺側邊忍唔住拍低影相，覺得佢好似報導新聞咁，我哋未準備好所有嘢，佢嘅準備功夫好早之前已經開始做，所以佢到拍嗰陣時佢就已經係全部準備好，佢已經係嗰個人。」雖然她同阿佘對手戲不算多，但她強調好開心與對方共演一套劇，甚至可以觀摩對方的演技，從中學習，相信對她自身演技有幫助。

阿佘已經融入角色當中了。（影片截圖）

另外，高海寧還透露阿佘是一位很好的前輩，曾經在合作中幫過她不少：「除咗唔俾壓力你之外，佢會幫你。我好記得有一次，我拍緊《賭城群英會》某場戲就係話失戀，我喺度喊，因為好長對白，喊喊吓你啲情緒可能會drop嘛，跟住阿佘臨時即興加咗一句對白，然後我啲情緒又突然湧上嚟，鼻子一酸跟住繼續喊。佢係會希望你做得好佢會幫你嘅。之後如果我拍戲嘅時候，遇到咩問題，我諗唔通或者我唔知道點做好，我會問佢意見，佢都係會好真誠咁答我。」阿佘的熱心讓高海寧感到溫暖，所以她都期待是次在《新聞女王》中與對方合作。

高海寧激讚阿佘。（影片截圖）