隱形戰隊｜劉佩玥超誘惑戰鬥服登場　長腿低胸性感造型逐格睇

由文偉鴻（Jazz）監製的劇集《隱形戰隊》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬國明、陳山聰、陳展鵬（煎Pan）、江美儀、唐詩詠、劉佩玥、劉穎鏇（Tiffany）、林子善、歐瑞偉、樊亦敏、伍樂怡、郭子豪、楊證樺及程可為等。

網民話阿Moon霸氣外露呀。

劉佩玥（Moon）飾演的Shadow雖然第一集未有出場，但由於劇集片頭片尾充斥著她的型格靚靚特寫，故前晚（6日）首播已引起熱議，女特務緊身裝更是焦點所在，獲讚「霸氣外露」。昨晚（7日）千呼萬喚的Shadow出場，電力十足、秀髮飄逸的她，一嚟即戙腳兼掹槍指嚇飾演黑幫頭目的林偉，以溫柔聲線咬牙切齒謂：「啲貨喺邊？」眼見林偉不肯就範，Shadow一個冷笑後即毫不猶豫向身旁的Ocean（馬國明飾）開槍，成功恐嚇林偉爆料，而她與Ocean的警察身份亦真正曝光。

相信要維持呢個動作，應該都幾攰。

不介意飾演「誘惑擔當」：咁先過癮

除了出場吸睛，昨晚Shadow為Ocean掹玻璃一幕亦是搞笑誘惑兼而有之。束起頭髮的Shadow先是風情萬種問Ocean：「點呀？好緊張呀？」再邊撥頭髮邊向Ocean投以無辜眼神，其間又不忘送上肉嘴。雖然該幕望落充滿粉紅氣泡，網友亦留言大嘆：「星爺分散注意力治療法」、「Moon真係性感同型」、「阿Moon好有女人味」、「呢個造型好靚」，但其實拍攝現場充滿歡樂氣氛。Moon受訪時透露與馬明由於已建立默契及信任，故拍攝時零尷尬，最辛苦反而是笑個不停：「我哋唔係焗蟹，係直情笑咗出嚟。嗰場我相信所有工作人員冇一個係唔笑，馬明其實係冷面笑匠，佢唔需要做啲咩已經好好笑。」

大家都話阿Moon又靚又型。

Moon又謂不介意飾演「誘惑擔當」：「因為同我本人愈唔似，愈有挑戰性，呢個係演戲過癮嘅地方。」出場已連投兩顆震撼彈的Moon，預告「之後會有更爆場面」；據知，劇中常以臥底身份查案的Moon，形象確是相當百變，除了有行政人員、白恤衫睡衣look、更會有拜金、模特兒及一樓一鳳Look，Moon指監製Jazz對其角色要求是「婀娜多姿」，故她事前準備功夫是節食及做運動修線條：「Shadow係好亮麗嘅角色，所以我都要Keep住最好狀態，除咗表面要靚、要精神，仲要好弗。」

肉嘴加電眼，魅力無限。

除有輕鬆搞笑及養眼劇情，《隱形》昨晚更播出長達七分半鐘的大型場面，當中包含槍戰、追逐、飛車、閃避及爆玻璃等不同元素；由於拍攝時全部起用真槍，加上節奏緊湊明快，別具視覺及聽覺震撼之餘，亦讓網民看得熱血沸騰，大叫刺激。警匪激戰期間，對Ocean懷有介蒂的Madam Q（唐詩詠飾），多次猜疑對方「係人係鬼」，二人在近乎沒有對白的情況下，靠眼神及微表情交代「懷疑」、「猶豫」、「疑惑」等多種複雜情緒，加上還要同時兼顧開槍、閃避及走位，絕對是兩位視帝視后考牌作。

呢吓神槍手造型，睇到網民嘩嘩聲

馬明：同一時間要兼顧好多嘢

馬明受訪時透露該場大型動作場面，單是他自己的部分已拍了接近兩天，監製Jazz更全程在現場緊貼指點，獲馬明大讚專業。談到整場戲最難部分，馬明笑指是要「keep住好型咁上子彈」：「我成日覺得最難係單手換子彈，因為唔可以睇住隻手，而係要望住前面個賊，所以事前要係咁練，正式拍嗰take仲要撞（手神），因為唔係吓吓得，要整得好瀟灑其實好嘥時間。」馬明續指為此NG不少：「都有10 Take、8 Take，你哋睇好似好簡單，其實一啲都唔容易，有時仲要跑緊，對眼又要望住，隻手又要換子彈，變咗同一時間要兼顧好多嘢。」昨晚唔少網民留言盛讚馬明堅有型，看來辛苦是值得的。

馬明獲讚有型，但其實為咗呢吓有型，佢背後付出咗好多架。