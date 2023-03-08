容祖兒美國行遭賊人打碎車窗　手袋被搶唔見身份證：最緊要人冇事

容祖兒早前到馬來西亞、大西洋城、拉斯維加斯、Reno、溫哥華及多倫多等地演出8場《Pretty Crazy演唱會世界巡迴演唱會》，今日（8日）出發前往新加坡舉行一連兩場的演唱會，之後又緊接於4月中在澳門連開八場個唱，下半年更會飛去澳洲，忙到爆炸。



容祖兒今日（8日）出發前往新加坡開騷。

剛於巴黎時裝周回來的祖兒表示此行十分開心，不單可以跟阿Sa（蔡卓妍）攝時間shopping及享受美食，最開心是可以到英國見老朋友黃偉文（Wyman），她更相約了作曲人翁瑋盈一起在倫敦飲茶：「演唱會嗰陣翁瑋盈個BB仲喺佢個肚入面，依家再見已經係一個三歲幾嘅小朋友，見到面大家都感覺時光飛逝，好珍惜可以相聚光陰。Wyman好好，畀咗好多意見我呀，上次Pretty Crazy演唱會都係佢做形象總監，今次我都照佢意見，去睇咗好多靚衫，為嚟緊的演唱會準備。」

早前容祖兒在倫敦與Wyman約食飯。

容祖兒第一次見作曲人翁瑋盈的小朋友。

而早前飛美加巡迴，祖兒謂當中都有很多難忘回憶，做騷之餘，更有時間留在當地休息幾天，兼去另一個城市，抽空到多倫多看韓國女團BLACKPINK演唱會，又於LA看了The Weeknd演出：「入到去個場，我坐下面望上去觀眾席，覺得人群係坐喺天際一樣。Weeknd把聲又有感染力，現場氣氛又好到不得了，最驚嘆係咁多人都秩序良好，個騷同樣係幫我設計Pretty Carzy舞台的Es Devlin設計舞台，所以製作當然都係一流啦。」

容祖兒表示於美加巡迴期間，抽空到多倫多看韓國女團BLACKPINK演唱會，又於LA看了The Weeknd演出。

自己做騷、又觀摩其他國際巨星的騷，祖兒話每次都有啲新領悟，學到不少東西。除了見巨星外，她亦見到即將誕生的明日之星 ：「我喺加拿大仲去咗兩間著名大學，佢哋搞廣東歌比賽，邀請我去做頒獎嘉賓，班小朋友又年青又有活力，個個都對唱歌好有熱誠，仲有好多同我講，即將返來參加《全民造星》，我都有叫佢哋加油呀，可能好快我哋就喺香港樂壇見。」

容祖兒近日飛來飛去，非常忙碌。

祖兒也透露於美加行程途中發生了一段小意外插曲：「因為等上機有幾小時，於是我們就於機場附近去吃點東西。沒想到回來時，發現接我們的保姆車，我坐的位置車窗給人打爛，把我的手袋搶走了！」祖兒表示其實司機一直在車上，但當他反應過來時，只來得及下車喝罵打爛車窗的賊人，保住了我們所有行李，但保不住我的手袋。手袋是新的，我好朋友送給我，入面有証件，少少現金。幸好我的護照在身上，失了身份証也可以上機回港，不然就慘了！而我的好朋友知道這件事之後，竟然馬上又寄了一個一模一樣的新手袋給我，真的讓我很感動。大家都係話，最緊要人沒有事啦，所以今次巴黎落倫敦，坐火車我都好緊張自己行李呀！」