Marco離開《早霸王》前TVB小花頂上　每朝坐小儀順風車：最愛大姐

叱咤903電台節目《早霸王》由森美、小儀和Marco主持，一直深受歡迎，但原來前日（6日）是Marco的Last Day，他在社交網撰長文，寫著：「終於《2023年3月6號星期一》，滿足的一集，亦是開心的一天，更係美好的一段✨✨🙌🙌。嚟到呢個段落嘅最後一日，可能受到之前28日，每日做少少運動嘅影響，個人變得積極正面及樂觀，好的心情把負面情緒，七比零大力壓倒下去⚡️⚡️。」

Marco感激大哥大姐（森美小儀）照顧，讚森美揀歌時機準繩，「感情細緻，完美示範文字搭配音樂的威力臨走一刻都有嘢學多謝你🙏❤️。」還有小儀的愛，「每日管接送 🚗，坐喺權力對面兼對立面，節目恆常水泡，心事互動樹窿，貼地舒適飯腳，嬌小身軀潛藏巨大能量與愛心 💖，感謝一直照顧支持睇住同提醒，我最愛最愛我嘅永遠冧巴溫大姐，超級多謝你 🙏❤️🌈」。

不過，他仍會繼續在商台開咪，「《黃（皇）牌出場》仍會踢落去🟨，我都會喺呢度同大家多啲聯繫，希望大家都享受改變帶來的快樂，大家一齊努力啦 🙏✨，Let’s keep talking 👊💥Better Together ❤️」。

早霸王Facebook專頁亦有宣布Marco離職消息。（早霸王Facebook）

Marco的主持之位由離開無綫多年的藝人梁嘉琪頂上。在Marco最後一集主持的節目上，小儀表示最不捨得每朝接載Marco返工，她說：「我真係最唔捨得你囉，最唔捨得係你每朝坐我順風車，車程好孤獨，但開心希望你係新環境發揮到你更多，堅持戇居、堅持乖豬。」而森美送上一首勵志歌全場拍掌，Marco說：「佢嗰次送我一路好走，今日再送火化歌詞就complete嘞，好似食大餐後有甜品，哈哈，好圓滿。」

今日（8日）是Marco的生日，除最後開咪當日獲送上蛋糕祝賀外，他還有跟森美、小儀、朱薰、當奴等一齊食飯farewell，上載大合照並留言：「Better Together ❤️#ThankYouAllBadasAndSissers #NeverParted」。

當然唔少佰farewell飯。（ig@903marco）

商台高層當奴都有出席。（ig@903marco）