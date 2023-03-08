粉紅麻甩101｜余德丞高跟鞋上陣跳舞撫摸身體大騷魅力：好難接受

ViuTV綜藝節目《粉紅麻甩101》逢星期一至五晚上11時正播映。節目由「麻甩系男孩」余德丞（Dickson）和王雍泰（Nicky），以及三位「粉紅巴打」黃凱逸（Zelos）、陳君浩（阿BU）和陳皓雲（Howard）擔任主持。五位主持將帶領觀眾體驗各種活動，希望打破社會為男士設下的沉悶框框，擴闊大家對都市男性的想像，重新反思「自在生活」的真正定義。

粉紅麻甩挑戰性感高跟鞋熱舞

今晚（8日）播出的一集，陳君浩（阿BU）親自用節目主題曲排舞，更化身魔鬼教練教授各位粉紅麻甩高跟鞋舞（Heels Dance）

熱身動作對粉紅組輕而易舉。

今晚（8/3）播出的一集，阿BU親自用節目主題曲排舞，更化身魔鬼教練教授其他五位主持跳高跟鞋舞（Heels Dance）。阿BU希望麻甩二人組拋開守舊的有色眼鏡，藉着「Dance in Heels」展現心中的霸道野性！眾人接受地獄式的嚴格特訓，稍有休息就會被阿BU訓話，Zelos更形容他為「痴線嘅教育界奇葩」。

眾人嘗試不斷擺出嫵媚性感的動作，撫摸身體，展示魅力。

眾人嘗試不斷擺出嫵媚性感的動作，撫摸身體，展示魅力。

今次的挑戰更被Dickson譽為最難忘的經歷，一向「手腳唔協調」的他除了要穿上5厘米高跟鞋再次挑戰跳舞外，更要嘗試不斷擺出嫵媚性感的動作，撫摸身體，展示魅力。Dickson直言：「因為阿BU係舞蹈專家，我都對佢有信心嘅，我諗佢都會睇住我哋，唔畀我我哋拗柴。不過有個位比較難克服，就係要做嗰啲摸自己嘅動作，因為自己比較少做呢啲。」 Dickson還挑戰穿高跟鞋走台步，僵硬地擺出誘人甫士，更尷尬直呼：「嘩！好難接受呢下。」

余德丞（Dickson）和王雍泰（Nicky）穿高跟鞋走台步，僵硬地擺出誘人甫士