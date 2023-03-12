專訪｜N.Flying擔任選秀節目導師未感壓力　獲FT李洪基關照感窩心

N.Flying 5位成員（左起：徐東成 金宰鉉 李承協 柳會勝 車勳）上月來港開騷前夕，特意抽空接受訪問，分享了疫情後的改變以及再與N.Fia見面的心情。（梁碧玲攝）

疫情緩和後，每星期都有韓星、泰星來港， N.Flying相隔三年多再次重臨香港，最掛住嘅除咗係N.Fia（粉絲稱號）之外，原來仲有雲吞麵、點心、橋底辣蟹同牛肉麵。成員金宰鉉喺訪問中，坦言非常想shopping：「最想買鞋，總之靚嘅就想買，咩類型都唔緊要。」金宰鉉就話之前雖然嚟過香港開騷，但因為時間關係，所以冇好好觀眾，希望今次可以周圍逛逛。

在演唱會上驚喜獻唱Dear Jane的《到底發生過什麼事》，獲網民激讚。

過去兩年多時間，不少人生活因疫情而受到影響或改變，N.Flying亦都一樣，但隊長承協認為其實亦都係一個好好嘅契機：「成員之間可以有更多相處時間和溝通，依家大家見到N.Flying更穩固一面。」事實上，N.Flying出道7年多，近年亦先後出任選秀節目（《Great Seoul Invasion》 《THE IDOL BAND ： BOY's BATTLE》）的導師、製作人，資力雖然比起同公司的FTIsland與CNBLUE較淺，但並未有因而感到壓力。「除了FTIsland與CNBLUE，亦有日本的感覺PIERO和KEYTALK，工作時並不存在任何的競爭，氣氛十分良好。而公司的前輩都會問我哋有無需要幫忙，特別係李洪基前輩，其實大家都係喺忙碌之中準備所有嘢，但依然會抽時間關心我哋，覺得好好。如果你問我哋有無壓力的話，我覺得比起負擔，應該係責任感更多，因為想要做得更好。」

李承協在《流星》中的經典場面。（影片截圖）

身為隊長嘅李承協，近年在戲劇方面亦有亮麗嘅表現，特別是《無法抗拒的他》以及《流星》，唔係「濕身」就係剝衫，結實腹肌令觀眾垂涎。之不過，今次香港之行，承協就話唔記得帶埋腹肌嚟同大家見面，更踢爆隊中另有真正「名品腹肌」者……想知係邊個？即睇完整訪問影片。