廉政狙擊︱戲份少網民戥唔抵　林夏薇解釋撞期只能客串：志在參與

無綫（TVB）現正熱播的重頭劇《廉政狙擊》，雲集多位人氣小生、花旦，包括吳卓羲、黃宗澤、王浩信、譚俊彥、胡定欣、黃智雯、林夏薇、蔡思貝等，陣容超級強勁。從劇名已知故事以廉政公署作核心，劇集以一場樓宇倒塌意外展開序幕，講述五位童年好友在意外後分道揚鑣，成長後因為一宗案件而陸續重遇，在時間洗禮後，各人的身份地位、職業已不同，展開正義與友情的角力。



無綫熱播重頭劇《廉政狙擊》，雲集多位人氣小生、花旦，陣容超級強勁。

《廉政狙擊》由邵氏與內地合拍，雖然劇集已搶先在內地播放，但無損在香港播映的聲勢，自開播以來話題十足，深得觀眾歡迎，其實《廉政狙擊》在內地播映期間亦話題多多，期間戲份分配問題，更成為網民熱烈討論的話題。

有網民認為林夏薇戲份太少。（影片截圖）

當中有網民認為林夏薇戲份太少，其實貴為視后級人馬的林夏薇，在劇中飾演廉政公署調查主任，角色與劇集核心主題連繫一線，理應有大量戲份，加上難得跟胡定欣同劇出現，兩位視后大可正面較技，但卻萬料不到此劇咁「嘥料」，林夏薇只屬客串性質，毫無發揮機會，戲份亦比飾演黃宗澤下屬的戴祖儀為少，曾有內地網媒就此詢問林夏薇，雖然她解釋當時因為撞了檔期，所以只能以客串形式演出《廉政狙擊》，今次是志在參與，有觀眾支持已感滿足，但仍然有網友替她抱不平。

林夏薇的戲份亦比飾演黃宗澤下屬的戴祖儀為少。（影片截圖）

林夏薇解釋因為撞了檔期，所以只能以客串形式演出《廉政狙擊》。（影片截圖）

《廉政狙擊》胡定欣同林夏薇雖然未有對手戲，但原來兩位視后在戲外卻是好友，日前兩位視后就在社交平台中Chit Chat，林夏薇在IG出Post指「playing with…」即惹來胡定欣問她「Come back未啊？」林夏薇聞言反問「miss me？」胡定欣再回覆說：「你話呢？」憑二人對話，可見她們交情甚深。

胡定欣同林夏薇雖然未有對手戲，但原來兩位視后在戲外卻是好友。（IG圖片）

兩位視后就經常在社交平台中Chit Chat。（IG截圖）