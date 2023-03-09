隱形戰隊｜劉穎鏇濕身水著曝光　馬甲線小蠻腰「扭擰」蜜桃臀

無論身形、眼神同飄逸嘅長髮，都係無懈可擊。

由文偉鴻（Jazz）監製的《隱形戰隊》集合四大元素—劇情、動作、性感及懸疑的《隱形戰隊》，首播後贏盡關注，一眾演員的身材更是焦點所在。先說男主角，為了符合CTRU反恐特勤隊身份，陳山聰及林子善早於埋位拍攝劇集前半年、已努力操肌兼控制飲食，經過連月來的地獄式鍛煉，二人最終操出違反人體力學Body；山聰因為練出「頸肌」，以致穿起軍裝感覺巨大隻，他自己看畢首播後，亦自嘲望落似足「猩猩王」，更遭同劇演員取笑「撐爆車廂」；子善則因為手臂「老鼠仔」長期準備「破衫而出」，亦惹來不少關注。談到超強Body練成之道，兩位男主角笑指由於要瘋狂隊雞胸，曾一度陷入樽頸位，更要想盡辦法將雞胸改頭換面，增加食欲，山聰說：「到最後要將啲雞胸打成汁嚟飲，可能加啲粟米或者番薯咁。」

練到頸肌都出埋嚟嘅山聰，笑指自己似「猩猩王」。

至於女主角Body之爭，則非Tiffany與阿Moon莫屬，前者操出女性10%極限體脂+蜜桃臀練成「最強Body 2.0」，不但腰前馬甲線清晰可見腰肢零贅肉，臀部更由平地升呢至「蜜桃臀」，完美展示為時超過數個月的地獄式特訓亮麗成果。

劉佩玥一雙白滑修長美腿相當屈機。

明晚（10日）一集，萬眾期待的Tiffany水著派福利畫面將隆重登場，根據官方發布的預熱宣傳照，一身「彩虹戰衣」的Tiffany，以出水芙蓉姿態出場，其中一張從未曝光的全新濕身水著照，除了Tiffany身上面的水珠，其身後的水花背景及一頭飄逸的秀髮，均令性感指數大大飆升。而在另一輯照片中，Tiffany婀娜多姿的上水背影亦相當吸睛，「最強Body」明顯Level Up。除了身形殺食，Tiffany的表情亦相當可愛嬌俏，魅力指數爆燈。至於肩負「誘惑擔當」的Moon，則身穿粉紅色斜肩設計一件頭泳衣登場，除了突顯白晳肌膚，一雙修長美腿亦是相當屈機。

可以由pat pat冇乜肉地，練到變成蜜桃臀，Tiffany真係一位好努力嘅演員。

談到萬眾期待的泳衣場口，Tiffany首先想到的是拍攝當日早上「唔敢食嘢」：「我練咗啲腹肌都好想出到，但嗰排開工都開得密冇特別抽到時間再操好啲，所以只能朝早唔食嘢淨係飲齋啡去keep。其實我哋拍嗰個泳池因為畀個屋苑遮住咗啲太陽，所以我記得拍嗰日係超級凍，我每次落水都好似入咗冰水咁。最慘係我又怕凍啦，嗰日落到水當然超凍，但唔落水企喺度其實都係凍。」

呢位出水芙蓉，無論身形、眼神同飄逸嘅長髮，都係無懈可擊。

Moon則指拍攝當日除了冇陽光，仲要好大風，而她全程亦是最擔心Tiffany：「我哋鏡頭前面可能好靚啦，但其實暗椏底係起晒雞皮，所以我哋兩個就互相幫大家取暖，例如阿Tiff落咗水或者上水，我就會好緊張畀條毛巾佢，或者問佢凍唔凍、要唔要飲熱水。都好彩有Tiff陪我，都拍得幾開心嘅，因為拍攝場地好多人，又好好玩。」阿Moon笑指自己所穿的一件頭泳衣亦相當蝦人著，故此拍攝當日亦有刻意減少食量，並笑言拍畢後有相約Tiffany吃大餐慶祝。

好似有唔少衝突場面喎。