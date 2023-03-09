陳凱琳誘惑角度曬超性感唯美孕照　網民心心眼：今年追個囡囡啦

現年31歲的陳凱琳（Grace）與53歲的鄭嘉穎於2018年在峇里拉埋天窗，婚後Grace相繼誕下大仔鄭承悅（Rafael）和細仔鄭承亮（Yannick），今年1月再誕下第三胎仔仔Carlos，四年抱三為鄭家開枝散葉。Grace雖然已是三子之母，日常忙於照顧家庭且要兼顧事業，但她仍好勤力每日更新社交網同大家分享生活點滴。昨日Grace就post了她陀住三仔Carlos時所影的索爆孕照來慶祝3‧8婦女節，抒發當媽的感受。

Grace以英文寫道：「他心跳的第一聲，♥️ 第一次踢腳，他身體的第一次轉動，💪🏻 從他嘴裡發出的第一聲哭聲……👄 體驗這段成長、改變和生活的旅程對我來說，是最強大的感受之一，我感謝上帝讓我的身體做出如此不可思議的事情。國際婦女節快樂」相中的Grace身穿超低胸吊帶透視上衣，性感非常，陀住BB依然又靚又Fit。網民都紛紛留言大讚她是靚媽，睇到心心眼，亦有網民表示：「Are you pregnant again?」、「今年追個囡囡啦，唔好浪費咁好基因」。

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