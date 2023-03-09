劉鑾雄慈善基金回收口罩轉贈有需要機構　甘比鼓勵公眾繼續行善

劉鑾雄慈善基金（基金）信託人之董事陳凱韻女士（甘比）欣然表示，基金從3月初與商場合作舉辦之回收口罩活動廣受市民支持，至今，The ONE、皇室堡及東角LAFORET獲捐贈近50萬個口罩，成績斐然。我們已經將口罩陸續送予綠園復康中心、香港基督教服務處、工業傷亡權益會及清潔工友等，並謹代表受惠機構及人士感謝每一位捐贈者。

陳凱韻女士續指，可惜的是，發現有很多口罩已經超過了到期日或者質量欠佳，不宜使用。我們懇請各位捐贈者，於捐贈前先檢查口罩的到期日及質量，以免造成浪費。對於那些已經過期的口罩，我們建議參考網上教學用作清潔用品，既環保又方便。

劉鑾雄慈善基金（基金）信託人之董事陳凱韻女士。

陳凱韻女士表示，繼續鼓勵公眾將多餘的口罩送贈有需要人士，包括直接送贈或者經基金轉贈。另一方面，如果有任何機構及人士需要口罩，歡迎與基金、The ONE、皇室堡及東角LAFORET聯絡。