黃奕自爆被《還珠格格》影響愛情觀　「一直信有五阿哥這樣的人」

內地女星黃奕早年憑藉劇集《上錯花轎嫁對郎》一炮而紅，2003年通過《還珠格格之天上人間》中小燕子一角人氣再度急升，原本事業頗有起色，可惜兩段不幸婚姻對其事業造成「毀滅式」影響，令她陷入人生低潮。



黃奕婚姻影響事業。（微博@黃奕工作室）

日前，黃奕接受內地媒體《鳳凰網》專訪，坦言年輕的時候對愛情的認知發生了偏離，被《還珠格格》影響了自己的愛情觀：「我就一直相信有五阿哥這樣的男生，在我的愛情觀裏面就應該像五阿哥跟小燕子這樣的愛情，不管走到哪裡，哪裡就是我的家鄉，我的腦子裏全部是這樣美好的愛情故事，以至於我的生活當中接受不了愛情的失敗了。經歷了人生的這些酸甜苦辣，經歷了很多事情以後，你會覺得你看清了人是一個複雜的動物，人性是很複雜的。」

黃奕直言被《還珠格格》影響愛情觀。（視頻截圖）

不過，由於黃奕出演的第三部中，五阿哥（古巨基飾）中途娶了第二個夫人知畫（秦嵐飾），不似前兩部的五阿哥（蘇有朋飾）專一，因此，對於黃奕這番說話，不少網友都提出質疑：「可是她那版的五阿哥不怎麼樣呀」、「講道理。。。第三部演了應該恐婚才對」、「你那版的五阿哥都變異了，還能影響到。。要是演一二部你豈不是淪陷了」等。

秦嵐憑藉知畫一角為網友熟知。（視頻截圖）