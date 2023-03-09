韓國女團ITZY現身銅鑼灣吸引過千粉絲　場面墟冚出動警員維持秩序

韓國人氣女團ITZY五位成員禮志、Lia、留真、彩領及有娜今日（9日）現身銅鑼灣出席品牌Charles & Keith開幕禮，吸引過千名粉絲到場圍觀，現場人山人海，有人為了一睹偶像風采不惜爬高，連商場及樓上餐廳食客亦一同舉手機狂影，場面墟冚到要出動警員到場維持秩序。

（左起）ITZY五位成員禮志、Lia、留真、彩領及有娜今日（9日）現身銅鑼灣出席品牌Charles & Keith開幕禮。（劉志源 攝）

五位成員其後接受傳媒訪問，逐一向香港粉絲打招呼問好，第一次來港出席活動，她們表示對香港印象甚好，大讚香港一個既美麗又熱情兼充滿色彩的城巿。

現場吸引過千粉絲到場一睹偶像風采。（劉志源 攝）

她們都不約而同表示香港出名夜景很美，因此被問到最想去香港哪個地方時，大部份都與睇夜景有關，隊長禮志表示：「想搭渡海小輪看夜景！」彩領笑言想去一個能好好看夜景的地方，有娜則指明想去山頂，飽覽全香港的迷人景致。另外，留真充滿童真笑稱最想去迪士尼樂園，而Lia則「民以食為天」，表示想去行夜巿兼掃街。

ITZY將於本周六及周日在亞洲國際博覽館舉行一連兩場《ITZY THE 1ST WORLD TOUR HONG KONG》演唱會。（劉志源 攝）

提起香港美食，ITZY五成員各自都有自己的美食清單，禮志和有娜想食兩大街頭小食蛋撻和雞蛋仔；而Lia、留真和彩領則想食粥、叉燒和點心，相信去一趟酒樓就能一次完成三個願望！

五人為在場傳媒大派心心。（劉志源 攝）

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（左起）ITZY五位成員禮志、Lia、留真、彩領及有娜今日（9日）現身銅鑼灣出席品牌Charles & Keith開幕禮。（劉志源 攝）

五人為在場傳媒大派心心。（劉志源 攝）

現場吸引過千粉絲到場一睹偶像風采。（劉志源 攝）

連商場及樓上餐廳食客亦一同舉手機狂影。（劉志源 攝）

ITZY將於本周六及周日在亞洲國際博覽館舉行一連兩場《ITZY THE 1ST WORLD TOUR HONG KONG》演唱會。（劉志源 攝）