戀講嘢｜主持難忍女嘉賓戀愛中怪異行為　罕有串爆：犯賤就犯賤！

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》周二（7/3）播出一集的主題為「犯賤愛情心理學」，邀請到嘉賓Lorraine分享戀愛經歷，當中她懷疑自己有「性單戀」傾向，193簡單形容事件：「就係人哋對佢越好，佢就越唔鍾意，但係人哋對佢差佢就好鍾意，好奇怪！」隨後嘉賓一一講述與男性的相處模式後，一班主持人居然忍不住串爆對方。

Lorraine現年21歲（節目截圖）

她懷疑自己有「性單戀」。（節目截圖）

「性單戀」是現時網絡潮語，意思指這類人會喜歡對方，但對方一旦表現出進一步的發展，這類人就會立刻感到排斥及反感，而現年21歲的Lorraine懷疑自己有這方面的傾向，因此希望主持人可以為她分析事件。Lorraine分享中三時已經有一個曖昧對象，不時都會與對方傳訊息，有次二人相約去主題樂園，由於Lorraine難掩心中感情，因此她主動拉起對方的手腕去排隊作為暗示，結束一天的約會後，對方送Lorraine回家的途中輕碰她的背脊，Lorraine居然對此舉動感到非常抗拒，甚至覺得對方送自己回家是一件非常不合理的事，更因而不喜歡對方。

Lorraine喜歡做主動。（節目截圖）

不過自己喜歡的男性就不可以。（節目截圖）

為此郭奕芯（Ashina）感到不解：「你哋擺明係有啲嘢先一齊去主題樂園，咁佢送你返屋企都好好合理。」譚凱倫（Helen）就認為對方非常有禮貌兼有紳士風度。而鄭伊琪（浩南）就好奇問到：「你出去之前內心係咪寫好劇本，全日會點樣度過？」嘉賓坦然會想過二人會一起玩得非常開心，不過就沒有想過對方會送他回家給有身體接觸，令浩南忍唔住說道：「個劇本唔係跟佢走所以唔滿意，好明顯佢喺自己個世界住緊啦！」

浩南聽完忍不住串嘉賓。（節目截圖）

覺得嘉賓活在自己世界。（節目截圖）

最後二人明顯沒有發展為情侶關係，Lorraine坦然這次事件後完全不想見到對方：「連朋友都唔想做，佢講每一句說話，我覺得佢做嘅每一樣嘢，我都覺得好多餘。」193聞言然後直呼：「黐線，個男仔好委屈，大佬係你做主動先，人哋一對你好你就落閘，仲要反感。」

Lorraine的第2段感情亦出現類似情況，遇到喜歡的男生後，主動靠在對方膊頭暗示更主動表白，二人順理成章成為戀人，之後對方開始做，主動抱着Lorraine，令她覺得非常嘔心。隨後193要求Lorraine講述與「第三位不幸者」的感情故事，此時她委屈說道：「我覺得我不幸多啲囉！」此時只見浩南激動說道：「你不幸？你邊度不幸，你鍾意摸佢就摸佢。」而193亦加入戰場：「你做晒主動之後，對方做主動又唔得，人哋好不幸喎大佬，人哋超無辜喎。」Lorraine聞言只好以笑遮醜。

Lorraine覺得自己好不幸。（節目截圖）

浩南好激動（節目截圖）

嘉賓以笑遮醜。（節目截圖）

193都忍不住。（節目截圖）

Lorraine繼續透露對「第三位不幸者」沒有感到厭惡及嘔心的感覺，這段關係中更是對方主動追求，令郭奕芯好奇二人的相處模式，Lorraine表示對方會買東西給他吃，此時郭奕芯就驚訝說道：「佢買嘢食畀你食喎，咁大件事你都接受到？」

郭奕芯的發言令浩南忍不住笑。（節目截圖）

嘉賓解釋：「喺個關係入面我好似付出多啲，佢唔係對我特別好，佢想做嘅嘢我都會陪佢去做，但我想做嘅嘢如果佢唔做，佢就唔會陪我去」令193忍不住說道：「咁咪犯賤囉，咩單性戀啊，犯賤就犯賤啦！」最後浩南苦口婆心說道：「人哋對你好，你應該感恩同開心，已經唔期望你有其他特別反應，但你唔可以將呢啲當係常理。呢個世界上唔會有人突然間對你好。」

Lorraine略崩潰。（節目截圖）

最後大家都耐心分析事件。（節目截圖）

郭奕芯認為嘉賓可能需要睇醫生。（節目截圖）