AK江𤒹生否認封咪《冰上火花》後會出歌：拍完會專注返音樂

江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）以及陳蕾（豹哥）將於5月14日於亞博舉行拉闊音樂會，三位今日（10/3）現身銅鑼灣時代廣場出席音樂會記招，吸引約500名粉絲到場支持，商場的二、三樓都迫滿人，場面熱鬧虛冚。活動上，他們即席大騷畫功，為對方的歌曲設計舞台，Ian收到AK為自己設計的《再見寧靜海》舞台時露出嫌棄表情，相當搞笑。



他們即席大騷畫功，為對方的歌曲設計舞台。（胡凱欣攝）

他們於活動後即將會討論音樂會rundown。（胡凱欣攝）

三位接受訪問時表示非常期待今次合作，豹哥說：「唔知佢哋啲歌加咗女聲係點，《地球上的最後一朵花》我都可以一齊Hoah-eh-oh，都好期待。」Ian隨即透露當初寫《地球上的最後一朵花》時曾幻想有一把女聲：「而家美夢成真，可以一齊合唱。」

IANSON合體出席活動。（胡凱欣攝）

AK早前宣布暫時唔出歌，令一眾粉絲非常擔心，他今日就大派定心丸：「呢幾月特登封一封咪，養一養把聲，希望到時有好表現。其實佢哋get錯咗，我只係話拍完嘢先，因為《冰上火花》太chur冇時間錄新歌，拍完就會專注返喺音樂度，封咪呢兩個字係大家加畀我㗎啫」，更透露希望可以趕得切在拉闊音樂會前出新歌。

AK否認封咪。（胡凱欣攝）

Ian亦因為拍劇導致手部輕微受傷，他表示冇咩事：「以前做慣運動員，真係好少事。」比起擦損，Ian坦言唔夠瞓仲大件事：「呢個攰啲，以前做運動員一日瞓十個鐘，消耗好多體力，呢排都係，上冰面要溜十幾個鐘，而家開始對腳有啲麻木咗所以都OK。」早前生病的Ian笑言同劇演員戥自己高興：「佢哋聽到Ian病咗，第一個反應係『咁就好啦』，覺得我終於可以休息下，（AK：幾時到我病）放咗幾日病假就快啲返去繼續。」

Ian表示剛剛收工就趕來記招。（胡凱欣攝）

今次與Ian和AK合作，豹哥笑言收到很多朋友請求幫忙買飛：「平時自己開都冇乜人問我攞飛，全部已讀不回住先啦，或者今次主辦唔係自己公司，有少少難攞呀，因為太多啦實在。」訪問期間，豹哥夾在兩位男神中間聽着他們一唱一和，問到會否覺得被轟炸時，她搞笑指：「都好過公司嗰兩個，我幾enjoy聽，因為覺得幾新鮮咁樣嘅對話，好鍾意佢哋嘅狀態，一個攻擊，一個就沉默咁反擊，夾喺中間都聽得好開心。」

他們非常期待與大家於音樂會上除口罩相見。（胡凱欣攝）