隱形戰隊｜重溫頭5集性感福利畫面　中港網民欣賞口味完全不同

無綫（TVB）劇集《隱形戰隊》剛好播出5集，雖然收視成績尚要等多幾日，但就網上討論熱度、網民的反應來看，《隱形戰隊》首周收視成績應會不錯，特別是劇中出現的大量福利畫面，更成為了網民討論熱話。劇集由文偉鴻監製，沿用了不少《超能使者》的演員班底，所以觀眾睇劇時也難免會有似曾相識的感覺。



劉佩玥真係好正。（《隱形戰隊》截圖）

《隱形戰隊》首周劇情頗為爽快，首集介紹了馬國明、唐詩詠、陳山聰及劉穎鏇、江美儀、林子善等人的角色關係後，第二集就直入主題推進劇情，順路介紹劉佩玥登場。除了第一集劉穎鏇飛身制服吸毒者的畫面，連日來劇中也有大量福利畫面，劉穎鏇着比堅尼泳衣、陳山聰不小心地摸了劉穎鏇大腿、劉佩玥着小背心開槍、色誘被捏大腿等，網民討論得興高采烈之餘，又會帶動收視，吸引好奇的觀眾「打開部電視」煲劇，更有人大讚劇情夠輕鬆：「呢個導演拍啲劇幾好睇，爽片收工睇真係一流。」

劉穎鏇又騷身材。（《隱形戰隊》截圖）

至於內地網民就偏向於討論劇情，直高前三集節奏太快，隱形戰隊負責查案，反恐精英負責查案，不過每一單案件進展得太快，兩三下就解決，武戲太少，也沒有太多文戲，也有網民批評在第一集中，馬國明為救林子善而射傷半月板的劑情太牽強而充滿矛盾，亦有睇完頭幾集的觀眾直言《隱形戰隊》的臥底橋段令人想起最經典的那部劇集，《潛行狙擊》。

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