韓團ITZY攻港吸引千人圍觀　留真大讚梁朝偉好靚仔

（左起）ITZY五位成員禮志、Lia、留真、彩領及有娜今日現身銅鑼灣 。

韓國人氣女團ITZY 世界巡迴演唱會《CHECKMATE》 香港站即將開鑼，五位成員申留眞、申有娜、黃禮志、李彩領及Lia 今日（10/3）晚上6點半現身銅鑼灣舉行記者會，為一連兩日的演唱會預熱。現場吸引過千名人到場圍觀，樓高三層的商場被粉絲逼爆，場面非常墟冚。

有娜經常派心心。（胡凱欣攝）

五位成員先以廣東話向傳媒及粉絲打招呼，令現場歡呼聲此起彼落，情緒高漲！對於首次來港開演唱會，成員均表示覺得很開心，被現場粉絲的熱烈歡迎所感動。ITZY 亦向粉絲承諾，會全力在香港場帶來精彩的表演，與香港的 MIDZY一起留下美好回憶。被問及來到香港最想做什麼，ITZY 指昨日她們欣賞了香港令人難忘的夜景，以及想品嚐一下道地的街頭小食。講到香港電影，留眞分享看過電影《重慶森林》，更大讚梁朝偉好靚仔！

禮志同粉絲打招呼。

其後，成員禮志、留眞及彩領更即場為粉絲帶來一小段的Dance cover，引來全場粉絲歡呼及鼓掌。值得一提，劉鑾雄（大劉）孖住老婆甘比做廿四孝父母，陪二位千金一同出席活動，途中見到大女劉秀樺興奮影相打卡，活動中不斷更換座位以尋找最佳位置，以一暏偶像風采。ITZY與香港粉絲一起共度快樂的時光。活動尾聲，IZY 再向現場傅媒及粉絲揮手道别，並在歡呼聲及粉絲目送下離開，為是次活動劃上圓滿句號！

Lia好熱情。